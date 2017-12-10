Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»

Эпопея с изобретением льняных джинсов в Беларуси длится с 2010 года!

Руководство Оршанского льнокомбината пообещало представить в следующем году коллекцию из льняного джинса.

— Когда мы только подступались к производству, предполагалось, что ткань будет недешевой, а потому готовые изделия будут относиться к премиум-классу, — приводит БЕЛТА слова начальника управления Оршанского льнокомбината Игоря Ещенко. — Но по факту мы видим, что у льняных джинсов вполне конкурентная цена — 45−55 рублей. Это в два раза дешевле, чем ожидалось. Спрос на такую продукцию есть.

Хочется порадоваться за отечественных производителей, которые осчастливили белорусов давно обещанными льняными джинсами, да еще и по цене в два раза ниже, чем предполагалось. Вот только что-то не видно очередей в фирменных магазинах за джинсами по цене 25 долларов за пару.

Может быть, их никто не носит, кроме главы Беллегпрома Николая Ефимчика, расхваливавшего новые джинсы, когда их цена составляла 100 рублей?

Как в Беларуси джинсы изобретали. Не прошло и восьми лет

В Байнете народ с воодушевлением воспринял анонс о выпуске джинсовой коллекции от Беллегпрома.

«Levi's и Wrangler готовят бумаги о банкротстве», — пишут пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

«Рестайлинг» коллекции ещё через 2 года. Турки просто ржут в голос с нашего легпрома».

«Ощущение такое, что разрабатывают межконтинентальную ракету».

«Странный бизнес план у них какой-то – ожидали, что будет в 2 раза дороже, а получилось вон оно как! Калькулятор не пробовали в руки брать?» — удивляются на форуме.

Как пишут белорусы, штаны премиум-класса — это, конечно, круто, но заходили ли герои производства в секонды, где постоянно толчется народ?

Романчук: «Хотел бы посчитать, сколько наименований одежды Беллегпрома в гардеробе детей и внуков Семашко»