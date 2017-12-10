Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Осло вручили Нобелевскую премию мира
Утрата. Умер актер Иван Мацкевич
Самолеты «Белавиа» из Европы прилетают в Минск с задержкой
От 1000 рублей и выше. Кому в Минске предлагают высокие зарплаты
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко
В центре Киева тысячи сторонников Саакашвили требовали его освобождения
На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране
Латынина предложила сделать слово «путин» нарицательным, как «август» в Римской империи
«Сейчас будет огромный фейл». Белорусы пытаются найти на фото Максима Богдановича
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
Трэш от БРСМ на конкурсе «Студент года». Танцы омоновцев и победа белорусскоязычной студентки
«У Беларусі не можа быць такога, калі б чалавека спецыяльна забілі для таго, каб разабраць яго на органы»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
Медведева с подобострастием встретили в Гомеле. Фотофакт
Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране самые непредсказуемые выборы?
Дежавю дня. О чем напомнило обещание Лукашенко пустить обычных граждан в президентскую клинику
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
«Внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
10.12.2017
Алена Антонова
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»

Эпопея с изобретением льняных джинсов в Беларуси длится с 2010 года!

Руководство Оршанского льнокомбината пообещало представить в следующем году коллекцию из льняного джинса.

— Когда мы только подступались к производству, предполагалось, что ткань будет недешевой, а потому готовые изделия будут относиться к премиум-классу, — приводит БЕЛТА слова начальника управления Оршанского льнокомбината Игоря Ещенко. —  Но по факту мы видим, что у льняных джинсов вполне конкурентная цена — 45−55 рублей. Это в два раза дешевле, чем ожидалось. Спрос на такую продукцию есть.

Хочется порадоваться за отечественных производителей, которые осчастливили белорусов давно обещанными льняными джинсами, да еще и по цене в два раза ниже, чем предполагалось. Вот только что-то не видно очередей в фирменных магазинах за джинсами по цене 25 долларов за пару.

Может быть, их никто не носит, кроме главы Беллегпрома Николая Ефимчика, расхваливавшего новые джинсы, когда их цена составляла 100 рублей?

Как в Беларуси джинсы изобретали. Не прошло и восьми лет

В Байнете народ с воодушевлением воспринял анонс о выпуске джинсовой коллекции от Беллегпрома.

«Levi's и Wrangler готовят бумаги о банкротстве», — пишут пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

«Рестайлинг» коллекции ещё через 2 года. Турки просто ржут в голос с нашего легпрома».

«Ощущение такое, что разрабатывают межконтинентальную ракету».

«Странный бизнес план у них какой-то – ожидали, что будет в 2 раза дороже, а получилось вон оно как! Калькулятор не пробовали в руки брать?» — удивляются на форуме.

Как пишут белорусы, штаны премиум-класса — это, конечно, круто, но заходили ли герои производства в секонды, где постоянно толчется народ?

Романчук: «Хотел бы посчитать, сколько наименований одежды Беллегпрома в гардеробе детей и внуков Семашко»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:12)
Главное
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Вы стали президентом, прокурором и парламентом»
Британский политолог рассказал, что объединяет Трампа и Лукашенко
«Следующие старики — это мы»
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами
«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY