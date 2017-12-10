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10.12.2017
Bigpicture.ru
Кейт Миддлтон из Бутана: как живет самая молодая королева в мире

Весь мир с увлечением следит за британской королевской семьей, но на ней свет клином не сошелся, хоть она и дает много поводов для новостей. В других странах есть и свои королевы, достойные внимания. Джецун Пема Вангчук — 27-летняя королева Бутана, самая молодая в мире.

Титул королевы Джецун Пема Вангчук получила в 2011 году, когда вышла замуж за короля Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, которого в Бутане называют Королем драконов. Интересно, что во время учебы в Оксфорде король встречался с двоюродной сестрой своей жены.

Хотя Джецун не была простолюдинкой, к королевской семье она имела весьма косвенное отношение: дочь пилота, хоть и пилота не простого, а внука бывшего мэра Трашиганга (город в Бутане), ее прадедушка был правителем восточной провинции страны, а дедушка — сводным братом одной из жен бывшего короля.

Когда Джецун Пема Вангчук выходила замуж, ей был всего 21 год. Король заявил, что ему пришлось долго ждать, чтобы взять ее в жены, ведь, когда они познакомились, Джецун было семь лет.

«Я долго ждал, чтобы жениться. Но это все неважно, когда ты берешь в жены правильного человека. И я уверен, что женат именно на правильном человеке», — говорит Джигме Кхесар Намгьял Вангчук.

Прошлые правители Бутана выступали за многоженство, но Джигме положил конец этой традиции. Правитель публично заявил, что Джецун Пема останется его единственной женой.

По давно сложившейся традиции король и королева не должны давать волю чувствам на людях. Но пара пренебрегает этими традициями: практически на всех фотографиях их можно увидеть либо обнимающимися, либо нежно целующимися.

«Она прекрасный, очень умный человек. Нас объединяет любовь друг к другу и к искусству», — говорит о своей жене король.

В феврале 2016 года у пары родился первенец Джигме Намгьял Вангчук. В день его рождения в стране было высажено 108 тысяч деревьев. Как рассказал один из сажавших их волонтеров, к каждому саженцу они относились как к маленькому принцу.

Что касается самой королевы, то она училась в Индии на искусствоведа и по праву считается специалистом в области искусства. В лондонском колледже Regent’s College она получила образование по специальности «международные отношения». Помимо родного языка дзонг-кэ, королева свободно владеет английским и хинди. Также она участвует в защите окружающей среды и помогает людям с ограниченными возможностями. Джецун с удовольствием занимается общественной деятельностью, посещает школы, детские сады и общается с детьми.

 
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