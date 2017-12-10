.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Осло вручили Нобелевскую премию мира
Утрата. Умер актер Иван Мацкевич
Самолеты «Белавиа» из Европы прилетают в Минск с задержкой
От 1000 рублей и выше. Кому в Минске предлагают высокие зарплаты
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко
В центре Киева тысячи сторонников Саакашвили требовали его освобождения
На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране
Латынина предложила сделать слово «путин» нарицательным, как «август» в Римской империи
«Сейчас будет огромный фейл». Белорусы пытаются найти на фото Максима Богдановича
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
Трэш от БРСМ на конкурсе «Студент года». Танцы омоновцев и победа белорусскоязычной студентки
«У Беларусі не можа быць такога, калі б чалавека спецыяльна забілі для таго, каб разабраць яго на органы»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
Медведева с подобострастием встретили в Гомеле. Фотофакт
Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране самые непредсказуемые выборы?
Дежавю дня. О чем напомнило обещание Лукашенко пустить обычных граждан в президентскую клинику
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
«Внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
10.12.2017
FINANCE.TUT.BY
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко

На некоторых предприятиях им обещают …минималку!

«Сегодня швейным производством заниматься выгодно. Швей в стране не хватает. И эта нехватка серьезно подняла заработную плату. Швея сегодня получает приличные деньги», — заявил Александр Лукашенко 8 декабря во время встречи с коллективом ОАО «Камволь».

FINANCE.TUT.BY посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, какие деньги готовы платить наниматели швеям.

Снимок носит иллюстративный характер

Минималку обещают швеям на предприятии «Внештрансторгсервис» в Новополоцке, Мстиславской швейной фабрике, Оршанскаяой фабрике художественных изделий, ОАО «Мотекс», Хойникской фабрике художественных изделий, ОАО «Славянка», РУП «Слуцкие пояса».

На получку от 300 рублей ищут швей могилевская швейная фирма «Вяснянка», открытое акционерное общество «Коминтерн», ООО «Добрушспецодежда», ОАО «Гродно Рембыттехника», ОАО «8 Марта» (швейный цех в городе Ветка).

Зарплату от 400 рублей швеям предлагают в ОАО «ГАЛАНТЭЯ», СООО «Конте Спа», ЗАО «Калинка», ООО «Нелва», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз».

На ООО «Марк Формэль» предлагают получку от 500 рублей, на ОАО «ЭЛЕМА» — от 450 рублей (4−5-й разряд).

ОАО «Свiтанак» ищет швею 3−4 разряда на зарплату от 600 рублей, ООО «Марк Формэль» в Пинск и Молодечно — от 550 рублей.

На предприятии «Знамя индустриализации» готовы платить от 650 рублей швеям 3−4-го разряда, которые будут заниматься изготовлением верхней одежды и трикотажных изделий. На ООО «ПДМ» в городском поселке Ореховск обещают платить от 800 рублей, на унитарном предприятии «Литопласт-Электро» в Заславле — от 750 рублей, на предприятии «Милавица» в Минске — от 700 рублей.

Лукашенко рассказали о «хороших» зарплатах в Буда-Кошелевской больнице. Что правда?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.8 (оценок:5)
Главное
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Вы стали президентом, прокурором и парламентом»
Британский политолог рассказал, что объединяет Трампа и Лукашенко
«Следующие старики — это мы»
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами
«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY