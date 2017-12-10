В центре Киева тысячи сторонников Саакашвили требовали его освобождения

На Майдане Независимости установлена сцена, где состоится митинг, в том числе с требованием освобождения задержанного лидера партии «Движение новых сил».

Марш в центре Киева 10 декабря. Фото REUTERS

В парке имени Шевченко в центре Киева собралось более двух тысяч человек для участия в марше с требованием принятия закона об импичменте.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции планируют пройтись по центральным улицам Киева вдоль бульвара Шевченко до Бессарабской площади и далее вдоль улицы Крещатик до Майдана Незалежности.

На Майдане Незалежности установлена сцена, где состоится митинг, в том числе с требованием освобождения задержанного лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. В акции также участвует супруга Саакашвили Сандра.

После митинга на Майдане Незалежности участники акции планируют пойти на Аскольдов переулок, 3-А, где в СИЗО содержится Саакашвили, и провести там митинг.

© REUTERS

© REUTERS

Участники акции держат в руках флаги партии «Движение новых сил», красно-черные флаги и государственные флаги. Также они держат плакаты с надписями: «Я хочу жить в Украине - я хочу жить без коррупции», «Боже, помоги народу Украины» и другие. Организаторы акции со сцены возле памятника Шевченко сообщили, что во время марша по центральным улицам они будут сотрудничать с полицией. Также организаторы заявили, что они не являются провокаторами или экстремистами.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

Напомним, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.

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