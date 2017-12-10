.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Осло вручили Нобелевскую премию мира
Утрата. Умер актер Иван Мацкевич
Самолеты «Белавиа» из Европы прилетают в Минск с задержкой
От 1000 рублей и выше. Кому в Минске предлагают высокие зарплаты
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко
В центре Киева тысячи сторонников Саакашвили требовали его освобождения
На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране
Латынина предложила сделать слово «путин» нарицательным, как «август» в Римской империи
«Сейчас будет огромный фейл». Белорусы пытаются найти на фото Максима Богдановича
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
Трэш от БРСМ на конкурсе «Студент года». Танцы омоновцев и победа белорусскоязычной студентки
«У Беларусі не можа быць такога, калі б чалавека спецыяльна забілі для таго, каб разабраць яго на органы»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
Медведева с подобострастием встретили в Гомеле. Фотофакт
Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране самые непредсказуемые выборы?
Дежавю дня. О чем напомнило обещание Лукашенко пустить обычных граждан в президентскую клинику
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
«Внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
10.12.2017
В центре Киева тысячи сторонников Саакашвили требовали его освобождения

На Майдане Независимости установлена сцена, где состоится митинг, в том числе с требованием освобождения задержанного лидера партии «Движение новых сил».

Марш в центре Киева 10 декабря. Фото REUTERS

В парке имени Шевченко в центре Киева собралось более двух тысяч человек для участия в марше с требованием принятия закона об импичменте.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции планируют пройтись по центральным улицам Киева вдоль бульвара Шевченко до Бессарабской площади и далее вдоль улицы Крещатик до Майдана Незалежности.

На Майдане Незалежности установлена сцена, где состоится митинг, в том числе с требованием освобождения задержанного лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. В акции также участвует супруга Саакашвили Сандра.

После митинга на Майдане Незалежности участники акции планируют пойти на Аскольдов переулок, 3-А, где в СИЗО содержится Саакашвили, и провести там митинг.

© REUTERS

© REUTERS

Участники акции держат в руках флаги партии «Движение новых сил», красно-черные флаги и государственные флаги. Также они держат плакаты с надписями: «Я хочу жить в Украине - я хочу жить без коррупции», «Боже, помоги народу Украины» и другие. Организаторы акции со сцены возле памятника Шевченко сообщили, что во время марша по центральным улицам они будут сотрудничать с полицией. Также организаторы заявили, что они не являются провокаторами или экстремистами.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

Напомним, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.

«Вы стали президентом, прокурором и парламентом»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Вы стали президентом, прокурором и парламентом»
Британский политолог рассказал, что объединяет Трампа и Лукашенко
«Следующие старики — это мы»
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами
«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY