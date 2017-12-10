Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима

Предвыборная кампания Путина дала привычную отмашку на массовый падеж репутаций и порчу некрологов, пишет Виктор Шендерович в Фейсбуке.

«Читать хронику этой объявленной гражданской смерти сил больше нет никаких, но деться некуда.

Тема компромисса с администрацией во имя (здесь следует длинный перечень художественных достижений и другой мелкой целесообразности), стоявшая на повестке дискуссии пару десятилетий назад, сегодня уже не канает: то, что в двухтысячном году начиналось как легкомыслие или пошлость, давно стало полноценным и тяжелым преступлением: соучастием в очередном захвате власти и поддержкой кровавого (уже безо всякой иронии или гиперболы) режима.

Никакой «Ленком» (сегодняшний тем более) не стоит имени Марка Захарова под здравицей в адрес Путина, как минимум после «Боинга», Донбасса, убийства Немцова...

Когда речь идет о жизни (тем более жизни детей, больных лейкемией), вступает в силу логика Савельича из «Капитанской дочки»: плюнуть и поцеловать злодею ручку. Сделать это, спасти очередные жизни - и перетерпеть сеанс массового «либерального» презрения, как перетерпевает их, годы напролет, Чулпан Хаматова.

Но когда на одной чаше весов - новые годы бесправия и крови, а на другой - голимая судьба Губернского театра, возглавляемого Сергеем Безруковым (да хоть бы и Александринки, возглавляемой Валерием Фокиным), - всякие разговоры о приличном компромиссе звучат смешно.

Это - предательство элиты. Со стокгольмским ли синдромом (в силу наличия интеллекта) или пошло-чистосердечное (в силу его отсутствия), но - безусловное предательство».