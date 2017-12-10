На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране

Меньше всего в Беларуси, если верить последней статистике, зарабатывают парикмахеры и другие работники салонов красоты.

В «индустрии красоты» зарплаты даже скромнее, чем в соцобслуживании или культуре, — в среднем 426,6 рублей в месяц. FINANCE.TUT.BY поговорил с представителями этой профессии и узнал, как работают парикмахеры и сколько на самом деле зарабатывают.

Фото Сергей Балай, TUT.BY

Ставка — 18 копеек в час

После декретного отпуска Дарья решила сменить профессию и пошла учиться на парикмахера. Выбрала учебный центр сети парикмахерских «Восход», где, если учишься бесплатно, после выпуска необходимо отработать два года либо же выплатить всю стоимость обучения. Так, уже почти два года Дарья и работает мужским парикмахером в этой сети.

— График работы у нас посменный, шесть дней в неделю. Первая смена — с 7.30 до 14 часов, вторая — с 14 до 21.

Как рассказывает парикмахер, ее зарплата состоит из двух частей: почасового тарифа и премии, которая зависит от выполненного плана.

— По контракту, тариф за час у нас — 18 копеек. Плюс, сдельная оплата, размер которой зависит от выполнения доведенного плана. Чем большую часть доведенного плана выполнили, тем выше премия.

Дарья рассказывает: для того, чтобы выполнить план, необходимо обслуживать по 10−11 человек в день. Однако сегодня люди выбирают парикмахерские подешевле — и такое количество клиентов бывает редко, поэтому выполнить план на 100% чаще всего не получается.

— День на день не приходится. Бывает, что ты работаешь целый день, не отходя от кресла, бывает, что за смену всего 2−3 человека придут, а бывает — вообще никто. Значительно меньше людей становится, когда начинается так называемый «шапочный сезона» — поздняя осень и зима. Летом людей тоже не особо много: уезжают в отпуска. Лучший сезон для парикмахеров — это, наверное, весна, когда люди снимают шапки.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дарья говорит, что «начальство всегда старается, чтобы у мастеров вышла зарплата побольше». Но в месяц она зарабатывает 200−250 рублей.

— Конечно, мастера, у которых категория выше и уже есть большая клиентская база, получают нормальную зарплату. Под «нормальной» я подразумевают рублей 500. У меня же 250 рублей — это потолок.

Парикмахер вспоминает, что до деноминации люди охотно оставляли чаевые. Чаще всего это небольшие суммы — 10−20 тысяч рублей, но несколько раз было и такое, что «на чай» клиенты оставляли почти полную стоимость стрижки.

— После деноминации люди стали реже оставлять чаевые. Не знаю, с чем это связано. Может, людям стыдно монеты давать, а купюру в 5 рублей уже жалко. Кроме того, многие перешли на безналичный расчет и редко носят с собой наличные.

Клиентов на дому Дарья не стрижет. Разве что своих друзей и только «по бартеру».

— Могу дома постричь своих друзей за еду и печеньки. Я не приглашаю посторонних людей домой, потому что это может быть небезопасно. Есть пару друзей, которые могут денежку «на чай» оставить, но в основном это баш на баш. Например, у меня есть друг, которого я стригу, а он чинит мне велосипед.

Свою работу в парикмахерской Дарья называет хобби и признается, что, в основном, деньги на семью зарабатывает ее муж.

— Слава богу, есть муж, который зарабатывает нормально и может это мое хобби пока оплачивать. Посмотрим, конечно, что дальше будет. Идти на вторую работу или искать какую-нибудь подработку я не хочу — тогда ни на что больше времени не будет хватать. У меня есть маленький ребенок, которым надо заниматься, и делать всю работу по дому. Всю домашнюю нагрузку я с мужа сняла.

«Не бывает такого, чтобы настоящий профессионал сидел без работы»

Как рассказывает парикмахер из Бреста Алеся, заработок любого мастера зависит от уровня его мастерства и статуса.

— Я посвящаю своему делу все свободное время — эти старания по итогу приносят мне хороший достаток. Еще в колледже я начала ездить на соревнования и устроилась на работу. По окончанию, имея за плечами большое количество наград и опыт работы в салоне, мне присвоили высший парикмахерский разряд.

На данный момент Алеся работает в салоне уже три с половиной года, но с Нового года решила начать работать сама на себя. График работы — два через два по 12 часов. У парикмахеров нет фиксированного оклада — зарплата зависит от проделанной работы. Алеся говорит, что постоянно занимается своим обучением, старается повышать уровень мастерства, поэтому цена на ее услуги выше, чем у других сотрудников.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

— У меня практически 100-процентная занятость, лишь иногда бывают исключения. Я уверена, что к хорошему мастеру клиенты будут возвращаться. Не бывает такого, чтобы настоящий профессионал сидел без работы.

Алеся говорит, что в салоне удается зарабатывать больше средней зарплаты по стране. При этом, как отмечает мастер, парикмахеры, которые «по-настоящему живут своим делом», даже в выходные занимается чем-то, связанным с профессией. Кто-то обслуживает клиентов на дому или делает прически невестам, а кто-то преподает на курса или дает мастер-классы. Все это — дополнительный доход.

— Я вижу, что сейчас в среднем по городу есть трудности. Салонам тяжело — клиентов стало меньше. Люди стали экономнее, бережнее относятся к деньгам. Реже ходят к парикмахерам, оттягивают, дожидаются праздников, различных акций и скидок. Я даже по своими клиентам могу судить. Раньше некоторые вообще не думали о деньгах, а сейчас все чаще спрашивают: «А сколько мне это будет стоить?».

«Многие оставляют свои номера, чтобы клиент шел к ним, а не в парикмахерскую»

После окончания колледжа Татьяна шесть лет проработала в небольшой частной парикмахерской в спальном районе Минска. В октябре этого года она оттуда уволилась и решила работать сама на себя.

— Оклада у меня не было. Я получала 35% от каждого клиента. Платили наличными в конце каждого рабочего дня. Ни больничных, ни отпускных не было, но я была официально трудоустроена. Чаще всего в парикмахерских и салонах красоты так и работают — без оклада, а просто на процентах.

График работы в парикмахерской, где работала девушка, — два дня через два по 12 часов. Татьяна — парикмахер-универсал: стрижет и мужчин, и женщин.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Сергей Балай, TUT.BY

— Когда я только начинала, за смену у нас было человек 20. После кризиса количество клиентов снизилось где-то до 10, а бывало и по 5−7 человек. Особенно мало людей было по воскресеньям. Пару раз случалось, что за день не было ни одного клиента.

В парикмахерской девушка зарабатывала порядка 450−550 рублей в месяц. Несмотря на то, что стабильного оклада не было, Татьяну это не пугало — она все равно могла планировать свой бюджет.

— Я знала, что какой-нибудь минимум будет. В среднем выходило по рублей 30 в день. В плохой день заработала по 5 рублей.

Заказы со стороны девушка чаще всего не брала — приглашала всех желающий постричься в парикмахерскую: «В выходные хочется отдыхать. Но если кому-то совсем срочно, то, конечно, звала домой», — рассказывает Татьяна.

У девушки сформировалась своя клиентская база, в том числе и поэтому она решила работать на себя. По ее словам, зарабатывать те же деньги и даже больше можно дома, «тратя не все намного меньше времени».

— Я считала: за октябрь у меня вышло где-то 450 рублей. В ноябре — вообще 750. Я работаю с понедельника по пятницу, в день у меня — по 3−4 человека. На стрижку в сумме я трачу часа два в день.

В дальнейшем Татьяна планирует пройти курсы повышения квалификации, искать новых клиентов и «если дело пойдет», то арендовать небольшую студию.

— Многие, работая в парикмахерской, стараются оставлять свой номер, чтобы клиент обращался напрямую к ним. Приглашают домой или сами выезжают на дом — так ты получаешь все 100% от суммы, а не только часть.

«Может выйти 400 рублей, а может и 700 рублей»

Кристина работает в столичной парикмахерской уже почти шесть лет. Училась на «универсала», однако сейчас стрижет только женщин.

— График у нас такой: два рабочих дня, два выходных, потом три рабочих, два выходных — и так по кругу. Смена длится 12 часов.

У Кристины также нет никакого оклада. С каждой стрижки она получает 50%. В месяц выходит совсем по-разному: «Может быть и 400, а может быть и 700 рублей».

— Парикмахер — это в принципе сезонная работа. Больше всего можно заработать весной или в конце лета, перед новым годом или какими-нибудь другими праздниками. Зимой, как правило, вообще пусто. Клиентов за смену тоже бывает по-разному: может быть и 20, может быть и всего один. Но такого, чтобы вообще никого, не было никогда.

Девушка говорит, что брать клиентов на дом или ходить к ним, она не любит, но иногда, признается, приходится это делать. «Вообще парикмахеру возможно хорошо зарабатывать, только если у него большая клиентская база», — считает Кристина.