«Вы стали президентом, прокурором и парламентом»

Украинские политики раскритиковали Порошенко за арест Саакашвили. Наблюдатели предупреждают об угрозе госпереворота

На официальном сайте парламентской партии «Батьківщина» появилось обращение лидера этой политической силы, Юлии Тимошенко. Как известно, в сентябре она приняла самое живое участие в возвращении Михаила Саакашвили в Украину через польскую границу. Текст резкий и скорее похож на ультиматум:

«Пан президент, вам отняло память, вы забыли, что так, как с арестом Саакашвили, уже было. (Тимошенко имеет в виду ее арест по указанию Януковича, — О. М.) Перефразируя моего друга, скажу, что вы не наступаете на грабли — у вас вместо ног грабли.

На 4-м году своего правления вы стали одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. И теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов — так, как это делал Янукович.

Вспомните, чем все закончилось. Ростов не резиновый.

Я понимаю, что Михеила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не какая-нибудь другая правоохранительная структура. Его посадили вы. Потому я и обращаюсь конкретно к вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа.

Немедленно освободите Саакашвили!»

Один день Саакашвили в семи фотографиях

В то же время известный политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач написал в фейсбуке об опасности ползучего государственного переворота.

«Это заговор против Порошенко и его политики через уличный протест и кулуарный сговор всех недовольных.

Координация внутренних и внешних сил. Не имею в виду официальную власть США и ЕС, но они играют свою игру. А еще «пристально наблюдают» и «глубоко обеспокоены».

Нагнетание атмосферы ненависти в обществе через олигархические и другие медиа. Общественная истерика в информационном пространстве отключает любое критичное мышление, кроме обвинений в адрес власти.

Демонизация власти как «символа коррупции». Всех оппонентов путчисты (это определение Владимир Горбач не берет в кавычки, — О.М.) называют «коррупционерами», а себя позиционируют «борцами с коррупцией», а не борцами за власть, кем они являются.

Идет делегитимация государственных институтов из-за «прорыва» и «побега» Саакашвили. Он не игрок, а лишь инструмент, таран, которым пробивают стену. Он именно тот, кого заговорщикам не жаль — «символическая жертва».»

Горбач делает вывод: власть, конечно, сама виновата в своих бедах. Но главная проблема состоит в том, что в Украине до сих пор нет политически организованной, структурированной, влиятельной и, вместе с тем, здоровой общественной консервативной силы. И нет общественной группы, на которую такая сила могла бы опереться. Выход — в попытке создания нового общественного договора, через новый конституционный процесс, при поддержке Запада.

«В Украине закуривают в государственном масштабе»