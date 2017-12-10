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Комментарии
10.12.2017
Латынина предложила сделать слово «путин» нарицательным, как «август» в Римской империи

 «Если бы Путин не выдвинулся в президенты России, это была бы сногсшибательная новость», — заявила журналистка в эфире «Эха Москвы».

— Какой в данном случае смысл обсуждать, когда понятно, что это не выборы? Это ритуал. Это как китайский император приносил жертвы небу и земли, и после этого птицы начинали спариваться и вить гнезда. Соответственно, это такое жертвоприношение небу и земли, — рассуждает Латынина.

И вообще, я предлагаю записать в Конституции, что Россия – это страна, которой управляет Путин. А вопрос бессмертия в данном случае может решаться так, что сделать слово «путин» именем нарицательным, вот как слово «август» а Римской империи. Страной управляет август такой-то, например, Нерва или Траян. А Россией управляет путин. Одного путина называют Владимир Владимирович, другого, допустим, будут звать потом Иван Иванович, Петр Петрович и так далее.

 
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