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Политика
10.12.2017
Британский политолог рассказал, что объединяет Трампа и Лукашенко

Политолог, который сейчас работает в Лондонской школе экономики, автор книги о Трампе рассказал Радио Свобода, какие параллели он видит между руководителями США и Беларуси.

Фото  Брайан Клаас

Приведем фрагменты интервью.

«Трамп может знать, что Беларусь существует, но вряд ли он ответит на вопрос, кто президент Беларуси»

- Недавно интернет-журнал Salon опубликовал отрывок из вашей новой книги. Вы там пишете: «Президент Беларуси - деспот. Нынешний президент США Дональд Трамп - нет. Но Трамп действует как ученик деспота - как дублер в авторитарной тактике ». Вы считаете, что Трамп сознательно копирует диктаторов, таких как Александр Лукашенко?

- Нет, я думаю, что он восхищается ими и хочет быть на них похожим, но вряд ли он сознательно изучает их тактику и копирует их. Его авторитарные инстинкты чаще всего проявляются, когда он кого-то эмоционально атакует, если он чувствует себя оскорбленным или ослабленным, чувствует угрозу. Когда я делаю сравнение с деспотами и диктаторами, которых я изучал в других местах мира, то я вижу, что они действуют намного более стратегически и идеологически.

- Но какие сходства вы видите между Трампом и Лукашенко?

- Важный момент - попытки контролировать прессу, атаковать прессу как «врагов народа». Также кумовство и нарушения этики, когда власть используется для частной выгоды. Плюс демонизация политических противников. Люди, которые не соглашаются с тобой в политике, выставляются врагами государства, а не такими же гражданами, которые просто имеют другие взгляды на то, как должна работать система.

- Вы сказали, что Трамп «восхищается» этими людьми. Но знает ли он вообще о существовании Лукашенко?

- Нет, вряд ли. Трамп может знать, что Беларусь существует, но вряд ли он ответит на вопрос, кто президент Беларуси. Однако при этом он в принципе восхищается людьми, которые имеют абсолютную власть. Он позитивно высказывался о целом ряде диктаторов и деспотов по всему миру, которых раньше Соединенные Штаты критиковали. Поэтому я думаю, что если кто-то вроде Лукашенко смотрит на Белый Дом, он понимает, что сейчас оттуда намного меньше критикуют ситуацию с правами человека и демократией.

…Поэтому, хотя никто прямо не хвалит Лукашенко, я думаю, что Лукашенко получает очень ясный сигнал - Трамп в краткосрочной перспективе не будет переживать за автократическое злоупотребление властью, проблемы с правами человека или как-то призывать к демократии. А это дает Лукашенко намного большее пространство для маневра.

Я думаю, что американские дипломаты в Беларуси будут по-прежнему призывать к демократизации, но их усилия будут подорваны. Если посол в Минске говорит от имени Госдепартамента то, что расходится с позицией Трампа, то побеждает позиция Трампа.

«Чтобы разрушить демократию, не обязательно нужно переворот, революция или насильственный захват власти»

…То, что Трамп делает сейчас, и то, что Лукашенко делал в середине 1990-х, в начале вызвало возмущение. А потом это просто стало частью повседневной жизни. Когда Трамп первый раз сказал, что пресса это «фальшивые новости» или когда он первый раз призвал посадить в тюрьму своих политических оппонентов, это вызвало шок. Но теперь каждое утро можно открыть Твиттер и увидеть, что он сделал это снова.

И тут вопрос: Сколько раз мы способны возмущаться? Вот так и происходит нормализация авторитарных приемов. И в долгосрочной перспективе это коварная угроза для демократии. Ведь создается приемлемость для поведения, которые ранее рассматривались как полностью неприемлемые и недемократические.

В книге я это называю ползучим авторитаризмом.

Чтобы разрушить демократию, не обязательно нужно переворот, революция или насильственный захват власти. Вы просто отламывают от нее по кусочку каждый день. Поэтому я боюсь, что если Трампа не ограничивает возможность более жестко – например, результатами выборов [в Конгресс] в 2018 году - то к 2020 году в США будет происходить медленная эрозия демократии. И мне кажется, что американская демократия не выдержит восьми лет Трампа. Даже четыре года будет непросто выдержать.

 
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