«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране
Латынина предложила сделать слово «путин» нарицательным, как «август» в Римской империи
Британский политолог рассказал, что объединяет Трампа и Лукашенко
«Не все под снос»: Архитекторы и историки представили план застройки Осмоловки
Домрачева снова на пьедестале этапа Кубка мира
В «Молодом фронте» избрали председателя
«Сейчас будет огромный фейл». Белорусы пытаются найти на фото Максима Богдановича
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
Расея завязе на беларускія склады свае танкі з гарматамі. Экспэрт: «Гэта крок да будучай вайны»
Трэш от БРСМ на конкурсе «Студент года». Танцы омоновцев и победа белорусскоязычной студентки
«У Беларусі не можа быць такога, калі б чалавека спецыяльна забілі для таго, каб разабраць яго на органы»
Пока без баб. Плюсовая температура и дожди
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
Медведева с подобострастием встретили в Гомеле. Фотофакт
Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране самые непредсказуемые выборы?
Дежавю дня. О чем напомнило обещание Лукашенко пустить обычных граждан в президентскую клинику
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
«Внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
10.12.2017
Кирилл Иванов
«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»

Зацепило! Почему хромают аргументы властей о нецелесообразности празднования 100-летия БНР.

7 декабря на брифинге пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик ответил на вопрос о возможности празднования на государственном уровне 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. С подобным предложением в министерство обратился председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

— Спадар Кастусёў быў прыняты адным з намесьнікаў міністра [замежных справаў] і перадаў зварот, у якім уздымаюцца пытаньні ў дачыненьні аднаго зь няпростых этапаў беларускай гісторыі. Дарэчы, сам спадар Кастусёў адзначыў, што да гэтай пары ані ў асяродзьдзі гісторыкаў, ані ў грамадзтве няма аднагалоснай згоды наконт ацэнак значнасьці таго, што адбывалася ў 1917–1919 гадах на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь, — цитирует Мирончика Радыё Свабода. — Мяркую, што ў такіх умовах мэтазгодна пакінуць гэтую тэму дасьледчыкам і гісторыкам, спэцыялістам-міжнароднікам, публіцыстам, дзеячам культуры і мастацтва, якія кожны са свайго боку маглі бы ўсеабдымна адлюстраваць тыя падзеі, іх месца і значэньне ў гісторыі нашага народу.

Гісторыя БНР, якую ўсе ігнаруюць

Почему же комментарий представителя МИДа оставляет ощущение, что версия о «неоднозначности оценок в обществе» изрядно прихрамывает?

Как метко подметил политический обозреватель Александр Класковский на своей странице в Фейсбуке, «можна падумаць, наконт Кастрычніцкай рэвалюцыі, угодкі якой святкуюцца афіцыйна, у нас поўная згода ацэнак».

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

И если бы только дело ограничивалось 7 ноября. Ежегодно вспыхивают споры о целесообразности празднования в суверенной Беларуси 23 февраля, превратившегося по воле чьей-то фантазии в День защитников Отечества.

Тот факт, что часть общества признает Днем военной славы 8 сентября — годовщину битвы под Оршей — говорит о том, что на счет главного мужского праздника страны в обществе до сих пор нет консенсуса.

И, наконец, 3 июля. Перенесенное на эту дату в результате вызывающего вопросы референдума 1996-го празднование Дня независимости до сих вызывает споры. Во-первых, даже по официальным данным, за перенос дат голосовало не подавляющее большинство граждан страны. Кроме того, возникают вопросы к самой дате. В этот день был освобожден Минск, до полного освобождения Беларуси оставалось еще 25 дней. А до обретения реальной независимости страны — почти полстолетия.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:38)
Главное
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Вы стали президентом, прокурором и парламентом»
Британский политолог рассказал, что объединяет Трампа и Лукашенко
«Следующие старики — это мы»
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами
Растаев: «Cлабо полежать рядышком с народом в обычных больницах, с крикливыми санитарками и обшарпанными стенами?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY