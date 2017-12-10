«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»

Зацепило! Почему хромают аргументы властей о нецелесообразности празднования 100-летия БНР.

7 декабря на брифинге пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик ответил на вопрос о возможности празднования на государственном уровне 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. С подобным предложением в министерство обратился председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

— Спадар Кастусёў быў прыняты адным з намесьнікаў міністра [замежных справаў] і перадаў зварот, у якім уздымаюцца пытаньні ў дачыненьні аднаго зь няпростых этапаў беларускай гісторыі. Дарэчы, сам спадар Кастусёў адзначыў, што да гэтай пары ані ў асяродзьдзі гісторыкаў, ані ў грамадзтве няма аднагалоснай згоды наконт ацэнак значнасьці таго, што адбывалася ў 1917–1919 гадах на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь, — цитирует Мирончика Радыё Свабода. — Мяркую, што ў такіх умовах мэтазгодна пакінуць гэтую тэму дасьледчыкам і гісторыкам, спэцыялістам-міжнароднікам, публіцыстам, дзеячам культуры і мастацтва, якія кожны са свайго боку маглі бы ўсеабдымна адлюстраваць тыя падзеі, іх месца і значэньне ў гісторыі нашага народу.

Гісторыя БНР, якую ўсе ігнаруюць

Почему же комментарий представителя МИДа оставляет ощущение, что версия о «неоднозначности оценок в обществе» изрядно прихрамывает?

Как метко подметил политический обозреватель Александр Класковский на своей странице в Фейсбуке, «можна падумаць, наконт Кастрычніцкай рэвалюцыі, угодкі якой святкуюцца афіцыйна, у нас поўная згода ацэнак».

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

И если бы только дело ограничивалось 7 ноября. Ежегодно вспыхивают споры о целесообразности празднования в суверенной Беларуси 23 февраля, превратившегося по воле чьей-то фантазии в День защитников Отечества.

Тот факт, что часть общества признает Днем военной славы 8 сентября — годовщину битвы под Оршей — говорит о том, что на счет главного мужского праздника страны в обществе до сих пор нет консенсуса.

И, наконец, 3 июля. Перенесенное на эту дату в результате вызывающего вопросы референдума 1996-го празднование Дня независимости до сих вызывает споры. Во-первых, даже по официальным данным, за перенос дат голосовало не подавляющее большинство граждан страны. Кроме того, возникают вопросы к самой дате. В этот день был освобожден Минск, до полного освобождения Беларуси оставалось еще 25 дней. А до обретения реальной независимости страны — почти полстолетия.