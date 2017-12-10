8 примеров того, что никогда не поздно встретить своего принца. Или принцессу

Кто в детстве не хотел выйти замуж за принца? И ведь иногда такие мечты сбываются: например, так случилось с голливудской актрисой Грейс Келли.

Будучи хоть и очень популярной голливудской актрисой и обладательницей премии «Оскар», она не была обладательницей «голубых кровей», однако стала супругой Ренье III и княгиней Монако. Да что девочки! Мальчики, между прочим, тоже не против помечтать о прекрасной принцессе.

AdMe.ru составил небольшой, но весьма любопытный список людей, которым посчастливилось сыграть свадьбу (или только предстоит сыграть) с королевскими особами. Кажется, любовь действительно может преодолевать любые преграды.

Принц Великобритании Гарри Уэльский и актриса Меган Маркл

© Associated Press/East News

Меган Маркл выросла в обычной семье: ее мама работает инструктором по йоге, а отец — оператором-постановщиком на телевидении. Девушка выбрала карьеру актрисы: наибольшую известность ей удалось завоевать благодаря роли в популярном сериале «Форс-мажоры».

С принцем она познакомились в 2016 году в Лондоне, в кругу общих друзей. С тех пор и начался их роман, который, однако, тщательно скрывался. 27 ноября 2017 года пара объявила о своей помолвке: свадьба состоится весной 2018 года. Ради Гарри Меган оставила карьеру в Голливуде и переехала к принцу в Лондон в Кенсингтонский дворец. Кстати, она будет первой американкой, которая станет членом британской королевской семьи, со времен брака короля Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон.

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и студентка Джецун Пема

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Эта история любви началась много лет назад, когда прекрасной Джецун Пеме было всего 7 лет. Будущий король пошутил, что, когда вырастет, обязательно женится на ней, — так и получилось. Спустя годы они снова встретились: Джигме на тот момент уже был королем Бутана, а она только-только закончила университет в Индии и вернулась на родину. Вскоре молодые сыграли пышную традиционную свадьбу: еще бы, ведь за эти годы невеста стала чуть ли не первой красавицей страны!

Кстати, в Бутане существует традиция, согласно которой монарху подобает жениться на девушках, которые приходятся друг другу сестрами, но Джигме отказался ей следовать и больше не намерен жениться. Наперекор другим традициям, на публике он всегда держит свою жену за руку или даже целует ее.

Топ-модель Кендра Спирс и мусульманский принц Рахим Ага Хан

Семья Ага Хан, титулованная Елизаветой II, не владеет ни одним государством, зато руководит многомиллионным бизнесом и мусульманской общиной исмаилитов-низаритов. Есть в этой семье один обычай: выбирать в жены красавиц из Голливуда — к примеру, актриса Рита Хейворт была некоторое время супругой одного из принцев.

Принц Рахим Ага Хан взял в жены топ-модель, которая снималась для крупных домов моды и обложек журналов, Кендру Спирс. Ради мужа девушка взяла новое имя — принцесса Сальва Ага Хан, приняла ислам, но от карьеры модели полностью не отказалась и иногда принимает участие в фотосессиях.

Принц Швеции Карл Филипп и телезвезда София Хеллквист

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Прежде чем познакомиться с принцем в одном из ночных клубов, София работала официанткой, инструктором йоги, участвовала в реалити-шоу и даже как-то снялась топлесс для обложки журнала. В то же время еще до встречи с будущим супругом девушка ездила в Гану в качестве волонтера, а также стала учредителем детского благотворительного фонда.

Правда, королевская семья все равно была не в восторге от выбора Карла, однако им пришлось уступить. Пышная свадьба собрала более 400 гостей, а сейчас у пары подрастают уже двое малышей.

Король Марокко Мухаммед VI и инженер Лалла Сальма

Будущую принцессу растила бабушка: отец девочки был простым школьным учителем, а мать рано умерла. Лалла получила хорошее образование и работала инженером операционных систем, а вскоре познакомилась с будущим супругом. Принцесса часто представляет Марокко на официальных мероприятиях и много путешествует. Сальма любит красиво одеваться, не раз была признана «иконой стиля», а еще она очень популярна и любима жителями своей страны.

Инвестиционный банкир Максима Соррегьета и Король Нидерландов Виллем-Александр

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Задолго до свадьбы Максима начала строить успешную карьеру в банковском деле, и получалось у нее неплохо: она работала вице-президентом крупного банка по продажам, а также инвестиционным банкиром.

Однако свадьба с тогда еще принцем Нидерландов была под угрозой: ее отец был министром сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Виделы, из-за чего многие парламентарии были против союза. В конце концов разрешение на брак было получено, но родители невесты не смогли присутствовать на торжестве.

Менеджер модельера Татьяна Блатник и принц Греции и Дании Николай

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Татьяна родилась в Венесуэле, в семье словенских эмигрантов, училась в США и в Швейцарии. Долгое время девушка работала в модном доме Дианы фон Фюрстенберг и помогала с организацией показов, до тех пор пока не получила предложение руки и сердца от греческого принца. На их свадьбу в Греции в 2010 году съехался чуть ли не весь свет Европы, хотя сама церемония прошла в скромной церкви. Как и подобает всем королевским особам, Татьяна патронирует несколько благотворительных программ.

Эфиопский принц Джоел Маконнен и искусствовед Ариана Остин

Эта пара познакомилась на светском приеме 12 лет назад. Джоел, кстати, некоторое время скрывал свое происхождение. Молодой человек вырос в Риме, где его семья живет в изгнании после переворота 1974 года, случившегося в Эфиопии: тогда свергли последнего императора страны Хайле Селассие I, чьим правнуком и является Джоел.

Сейчас Маконнен работает адвокатом, а его супруга, американка Ариана Остин — в сфере искусства. Свадьбу сыграли в соответствии с обычаями эфиопской православной церкви.