«Козлы забугорные будут еще больше раздражать, потому что «охрану поставили»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Не все под снос»: Архитекторы и историки представили план застройки Осмоловки
Домрачева снова на пьедестале этапа Кубка мира
В «Молодом фронте» избрали председателя
«Сейчас будет огромный фейл». Белорусы пытаются найти на фото Максима Богдановича
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
Расея завязе на беларускія склады свае танкі з гарматамі. Экспэрт: «Гэта крок да будучай вайны»
Трэш от БРСМ на конкурсе «Студент года». Танцы омоновцев и победа белорусскоязычной студентки
Умер Леонид Броневой
Саакашвили задержали, он объявил голодовку
«У Беларусі не можа быць такога, калі б чалавека спецыяльна забілі для таго, каб разабраць яго на органы»
Пока без баб. Плюсовая температура и дожди
Макей, говоря о Лукашенко и ЕС, вспомнил о жизни в Одесcе: «По Дерибасовской гуляют постепенно»
Ганапольский: «Зомбоящик будет визжать о грязной провокации проклятого Запада, но на это уже никто не обратит внимания»
Что вы так умиляетесь последнему слову Улюкаева?
Срок безвизового въезда через аэропорт увеличат до 10 дней
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
Дежавю дня. О чем напомнило обещание Лукашенко пустить обычных граждан в президентскую клинику
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
Медведева с подобострастием встретили в Гомеле. Фотофакт
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
Дворник рассказал о своих зарплате и расходах: «Даже отложить удается»
«Внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
«Большинство белорусов ведут себя как персонаж из известного анекдота»
Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах
Отличный рецепт от Чичваркина, как избежать одурачивания
Латынина: «Тотальное обнищание населения сопровождается риторикой против «гнилого Запада»
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
Психолог: «Мамочки, у вас есть в жизни не только дети. Жизнь продолжается!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
09.12.2017
«Козлы забугорные будут еще больше раздражать, потому что «охрану поставили»

Какую ошибку допускают те, кто говорит, что недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу президента.

Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан на своей странице в Фейбук объясняет, почему допинговый скандал только сплачивает Россию.

«Набегу об олимпиаде. Мне кажется, большинство комментаторов допускают серьезную ошибку, говоря, что в общественном сознании недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу и авторитету власти и президента.

Эти комментаторы не учитывают тот факт, что доминирующим способом самовосприятия в нашем обществе является идентификация «примитивной группы» — сродни коллективной самоидентификации племени кочевников, атакующих соседних земледельцев, или банде воров. Ситуация с Сочи не выглядит для нашего общества как «позорно повели себя в 2014 и теперь наказаны». Она скорее выглядит, как «успешно грабанули магазин в прошлый раз, а они, гады, теперь охрану поставили». На личном счету власти останется «успешно грабанули в прошлый раз», козлы забугорные будут еще больше раздражать, потому что «охрану поставили», и это будет поводом подумать о том, что теперь надо грабануть (что плохо охраняется), а совсем не поводом сменить главаря «доцента» на директора детского сада и зажить другой жизнью, покаявшись по поводу прошлого (или свалив его, это прошлое, на бывшего главаря).

Именно поэтому хор общественного мнения в России уже запел две поэтические фразы: «Это они нас боятся» и «А все так делают» на разные лады. Действительно, главное оправдание для члена примитивной группы — это не выгода нахождения в такой группе, а всеобщность ее законов, мысль о том, что у других так же, только они все, гады изворотливые, тщательно скрывают свою натуру и свои действия (как правило, примитивная группа невыгодна всем своим членам, такая архаика отношений всегда хуже, чем более современные структуры, так же, как жизнь вора из банды всегда хуже жизни даже простого рабочего — но чтобы выбраться из состояния примитивной группы нужна критическая масса желающих, а откуда она у нас возьмется, если все усилия власти направлены на примитивизацию общества?).

Монументом этому сознанию является известный русский анекдот про то, как посетителю запрещают приходить в бассейн, потому что, дескать, он в него мочится. Посетитель говорит удивленно: «Так все же мочатся!». «Да, — отвечают ему, — но только все это делают, когда плавают, а вы — с вышки». Бесполезно спрашивать, почему мы все время «с вышки», ответом будет или «а потому что мы честнее» или «а за другими не следят, это нам только нельзя».

Так или иначе, и это известно в психологии давно, но почему-то совершенно непонятно политикам на Западе, система примитивной группы имеет неприятное свойство усиливаться в ответ на адекватную реакцию внешней среды. Поэтому если целью международного сообщества являлось бы всемерно поддержать нынешний режим в России, они не могли бы придумать ничего лучше, чем продолжать последовательно отстранять Россию, ограничивать Россию, усложнять России, запрещать России и так далее. А если бы они хотели изменений в России, они бы, наверное, старались четко дифференцировать между личностями и обществом, проводя в жизнь мысль «мы против действий, а не стран». Действительно, полный допуск России на Олимпиаду с одновременным недопуском большинства российских спортивных чиновников сегодняшнего состава и только спортсменов, уличенных в допинге, привел бы к необходимой смене всех чиновников и фактически признанию вины, без сопутствующего подъема архаичного патриотизма и озлобления общества.

Беда в том, что миру наплевать, сменится в России режим и общественное сознание, или не сменится, будет Россия современной, или утонет в архаике, начнет процветать, или умрет от голода и внутренней войны — лишь бы не очень мешалась остальным странам. И если мы хотим, чтобы у нас что-то поменялось — мир (Запад, пиндосы, китайцы и пр.) нам не помощники, скорее они будут отмахиваться от нас, как отмахиваются от жителей депрессивной окраины жители рублевок: будут пользоваться нехитрой продукцией нашего производства, морщить нос при нашем появлении, терпеть нас рядом до малейшего инцидента и сходу гнать при его наступлении — обратно в свою окраину (да, и конечно они будут продавать нам плохие продукты и дешевые товары в больших мегамаркетах). Эта их позиция будет только консервировать проблему и мешать изменениям. Менять придется самим, и вопреки внешнему миру».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:6)
Главное
Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»
В либеральном декрете №7 обнаружили капкан для бизнеса
«Недобрый вечер!»
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»
«Мы создаём десерты, которые в Париже стоят от 30 евро»
«Хренушки, не исправимся. Спирт «Рояль» никогда не выветрится из наших бедовых голов»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY