Какую ошибку допускают те, кто говорит, что недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу президента.

Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан на своей странице в Фейбук объясняет, почему допинговый скандал только сплачивает Россию.

«Набегу об олимпиаде. Мне кажется, большинство комментаторов допускают серьезную ошибку, говоря, что в общественном сознании недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу и авторитету власти и президента.

Эти комментаторы не учитывают тот факт, что доминирующим способом самовосприятия в нашем обществе является идентификация «примитивной группы» — сродни коллективной самоидентификации племени кочевников, атакующих соседних земледельцев, или банде воров. Ситуация с Сочи не выглядит для нашего общества как «позорно повели себя в 2014 и теперь наказаны». Она скорее выглядит, как «успешно грабанули магазин в прошлый раз, а они, гады, теперь охрану поставили». На личном счету власти останется «успешно грабанули в прошлый раз», козлы забугорные будут еще больше раздражать, потому что «охрану поставили», и это будет поводом подумать о том, что теперь надо грабануть (что плохо охраняется), а совсем не поводом сменить главаря «доцента» на директора детского сада и зажить другой жизнью, покаявшись по поводу прошлого (или свалив его, это прошлое, на бывшего главаря).

Именно поэтому хор общественного мнения в России уже запел две поэтические фразы: «Это они нас боятся» и «А все так делают» на разные лады. Действительно, главное оправдание для члена примитивной группы — это не выгода нахождения в такой группе, а всеобщность ее законов, мысль о том, что у других так же, только они все, гады изворотливые, тщательно скрывают свою натуру и свои действия (как правило, примитивная группа невыгодна всем своим членам, такая архаика отношений всегда хуже, чем более современные структуры, так же, как жизнь вора из банды всегда хуже жизни даже простого рабочего — но чтобы выбраться из состояния примитивной группы нужна критическая масса желающих, а откуда она у нас возьмется, если все усилия власти направлены на примитивизацию общества?).

Монументом этому сознанию является известный русский анекдот про то, как посетителю запрещают приходить в бассейн, потому что, дескать, он в него мочится. Посетитель говорит удивленно: «Так все же мочатся!». «Да, — отвечают ему, — но только все это делают, когда плавают, а вы — с вышки». Бесполезно спрашивать, почему мы все время «с вышки», ответом будет или «а потому что мы честнее» или «а за другими не следят, это нам только нельзя».

Так или иначе, и это известно в психологии давно, но почему-то совершенно непонятно политикам на Западе, система примитивной группы имеет неприятное свойство усиливаться в ответ на адекватную реакцию внешней среды. Поэтому если целью международного сообщества являлось бы всемерно поддержать нынешний режим в России, они не могли бы придумать ничего лучше, чем продолжать последовательно отстранять Россию, ограничивать Россию, усложнять России, запрещать России и так далее. А если бы они хотели изменений в России, они бы, наверное, старались четко дифференцировать между личностями и обществом, проводя в жизнь мысль «мы против действий, а не стран». Действительно, полный допуск России на Олимпиаду с одновременным недопуском большинства российских спортивных чиновников сегодняшнего состава и только спортсменов, уличенных в допинге, привел бы к необходимой смене всех чиновников и фактически признанию вины, без сопутствующего подъема архаичного патриотизма и озлобления общества.

Беда в том, что миру наплевать, сменится в России режим и общественное сознание, или не сменится, будет Россия современной, или утонет в архаике, начнет процветать, или умрет от голода и внутренней войны — лишь бы не очень мешалась остальным странам. И если мы хотим, чтобы у нас что-то поменялось — мир (Запад, пиндосы, китайцы и пр.) нам не помощники, скорее они будут отмахиваться от нас, как отмахиваются от жителей депрессивной окраины жители рублевок: будут пользоваться нехитрой продукцией нашего производства, морщить нос при нашем появлении, терпеть нас рядом до малейшего инцидента и сходу гнать при его наступлении — обратно в свою окраину (да, и конечно они будут продавать нам плохие продукты и дешевые товары в больших мегамаркетах). Эта их позиция будет только консервировать проблему и мешать изменениям. Менять придется самим, и вопреки внешнему миру».