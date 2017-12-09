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Общество
09.12.2017
«Не все под снос»: Архитекторы и историки представили план застройки Осмоловки

Сносить дома в одном из старейших районов Минска не нужно.

Почти год команда экспертов на общественных началах разрабатывала собственную концепцию освоения территории минской Осмоловки, которую представила сегодня.

Спойлер — удалось сохранить все жилые дома в обоих кварталах и при этом вписать в среду целый комплекс внушительных зданий, которые смогут заинтересовать потенциального инвестора. Теперь ответ за властями. The Village Беларусь первым публикует эскизные решения и комментарии специалистов, которые создавали проект.

Группа общественных организаций, специалистов и экспертов, наконец, готова представить свое видение будущего Осмоловки. Без сноса жилых домов, без проблемы расселения и компенсаций для 908 местных жителей, без возмущения общественности. Зато с заманчивой идеей государственно-частного партнерства. Его результатом может стать сохраненная и обновленная Осмоловка, где есть не только жилье, но и многочисленные общественные объекты.

Осмоловка — это два квартала площадью около 6 гектаров в границах улиц Коммунистической – Богдановича – Киселева – Куйбышева. Около 18 % площади внутри кварталов занимают два детских сада и бомбоубежище. На том, как эффективно использовать эту землю, и строится концепция освоения.

Эскизное решение застройки территории Осмоловки (автор — Елизавета Шиличева)

В разработке менеджмент-плана участвовали Молодежное общественное объединение «Гісторыка» (Татьяна Петрова, Павел Иваницкий), эксперты Клуба истории Минска (Иван Сацукевич, Вадим Зеленков), Общественная компания «Генплан — для минчан!» (Денис Кобрусев), архитекторы Елизавета Шиличева и Роман Забелло, Беларуское представительство ИКОМ — Международного объединения музеев (Татьяна Бембель), Социально-информационное учреждение «Городское развитие» (Андрей Езерин) и другие специалисты.

Елизавета Шиличева, архитектор, «Архитектурное бюро/35»:

— Это мой дипломный проект в БНТУ. Я выбрала территорию Осмоловки, потому что недовольна исчезновением некоторых полюбившихся городу зданий и отсутствием целостного взгляда и стратегии развития территорий при их проектировании. Мне было интересно: можно ли как-то развивать город, сохраняя при этом старую застройку, наслаивая новую архитектуру и поднимая показатели плотности, чтобы они соответствовали современным реалиям?

Я рассмотрела эти два квартала в контексте всего района, сделала анализ качественных параметров городской среды. Например, один из них — эффективное землеиспользование. В районе есть много пустующих территорий — завод «Горизонт», троллейбусный парк. Кроме того, детские сады внутри самой Осмоловки занимают большое пространство в центре города — можно подумать о расформировании их в сады семейного типа, встроенные в застройку.

Планируемые общественные пространства на территории Осмоловки

Я старалась эту территорию освоить как можно большим количеством квадратных метров. Объемы на эскизе сочетают элитное жилье и общественные функции. Вся площадь первых этажей используется под объекты сферы обслуживания, которыми может пользоваться весь город. Плотность застройки, которая у меня получились, на 23 % проигрывает проекту «Минскградо». Но у меня сохраняется практически вся существующая застройка.

Максимальное количество этажей, которое здесь можно строить по историческому анализу — 5, плюс двухуровневый подземный паркинг. Это должна быть современная архитектура, но не та, где автор стремится показать, насколько он талантлив, а архитектура в контексте. Она должна быть фоновой, где эстетика будет в пропорциях объемов, разрезке окон и в современных натуральных материалах. Предельно важно, чтобы новая архитектура не пыталась имитировать исторический стиль.

Дзяніс Кобрусеў, каардынатар грамадскай кампаніі «Генплан — для минчан!»

—Калі ў дзяржавы няма грошай мадэрнізаваць Асмалоўку, то можна зрабіць дзяржаўна-прыватнае партнёрства, дзе ўнёскам дзяржавы будзе вырашэнне пытання з выдзяленнем зямлі дзіцячых садкоў і бомбасховішча. А ўнёскам прыватніка, пасля новага будаўніцтва і атрымання прыбытку, — правядзеннне рэканструкцыі тэрыторыі. То бок, капрамонт дамоў.

Знос 40 дамоў, перасяленне 908 чалавек — гэта вельмі затратна, і не кожны інвестар гэта пацягне. Калі гэта будзе рабіцца, як было па Трактарнаму пасёлку, за кошт горада — гэта вельмі затратна для бюджэта. У нашым выпадку трэба знесці толькі 2 дзіцячыя садкі, якія потым вяртаюцца ў складзе новай забудовы — і ніякага рассялення людзей. Дзяржава і бюджэт выйгрюць. Пры гэтым інвестар на пляцоўцы можа спакойна будаваць. Гэта ў любым выпадку жытло павышаных якасцяў у цэнтры горада, ціхім раёне, дзе будзе магчымасць прадаць па даволі добрым кошце кватэры і іншыя памяшканні.

Мэнэджмент-план ужо перададзены ў Камітэт архітэктуры і горадабудаўніцтва для азнаямлення. Па неафіцыйных каналах вядома, што ён ўжо трымаўся ў руках старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Шорца.

Место Омоловки среди других социокультурных объектов в районе между большим театром и станцией метро “Площадь Победы”

 
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