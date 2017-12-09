Домрачева снова на пьедестале этапа Кубка мира

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

После вчерашней победы белоруска стартовала первой на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Однако допустила один промах.

Победила в гонке Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. На втором месте финка Кайса Мякяряйнен.

Две другие белорусские биатлонистки попали в топ-20. Ирина Кривко прибежала 9-й, а Надежда Скардино — 19-й.

Для Домрачевой это уже 73 подиум в карьере (29-21-23).