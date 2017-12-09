В «Молодом фронте» избрали председателя

Председателем незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» избран Евгений Васькович. Такое решение принял съезд организации 9 декабря в Минске.

Дмитрий Дашкевич и Евгений Васькович. Фото: facebook.com/zm.dashkevich

Более двух лет назад съезд «Молодого фронта» определился с тем, что руководящим органом объединения будет являться сойм, однако сегодня было принято решение об избрании председателя организации.

«Состоялась достаточно непредсказуемая на съезде „движуха“, избрали председателя», — прокомментировал событие БелаПАН один из лидеров организации Дмитрий Дашкевич.

На должность председателя выдвигались три человека: Сергей Пальчевский, Наталья Гусева и Васькович.

На съезде за кандидатуру председателя проголосовало 26 человек: девять за Гусеву, десять за Пальчевского и 20 за Васьковича (голосовать можно было одному человеку за несколько кандидатур). Сначала планировалось избрать сопредседателей, но большее количество голосов набрал Васькович.

Также на съезде был избран новый состав сойма из 14 человек, в него вошел и Дашкевич. «Сойм позже примет решение, кто будет заместителями председателя», — сказал он.

Евгений Васькович родился в Бобруйске в февраля 1990 года. За попытку поджога в ночь на 17 октября 2010 года здания КГБ в Бобруйске, в которое были брошены бутылки с зажигательной смесью, Васькович вместе с Артемом Прокопенко и Павлом Сыромолотовым 18 мая 2011 года был осужден по части 2 статьи 339 (злостное хулиганство) и части 3 статьи 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

«Молодой фронт» был основан в 1997 году, первый съезд состоялся 6 сентября этого года. Сопредседателями организации в разные годы избирались Дашкевич, Павел Северинец и другие активисты молодежного движения. Объединение известно организацией различных уличных акций.