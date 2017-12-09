Растаев: «Cлабо полежать рядышком с народом в обычных больницах, с крикливыми санитарками и обшарпанными стенами?»

Дмитрий Растаев высказался по поводу новой президентской клиники.

«В стране, позиционирующей себя как социальное государство — «государство для народа» — строятся больницы для чиновников, где простые люди смогут лечиться только за деньги. Чем не сюжет для театра абсурда! — пишет Дмитрий Растаев на своей странице в «Фейсбуке».

Главный вопрос, возникающий у любого, кто дружит с логикой: почему вообще пресловутые «слуги народа» должны лечиться отдельно от этого народа? Они что, каких-то иных кровей? Или организмы у них устроены по-другому и требуют какого-то особенного подхода? Почему народ должен маяться в старых, раздолбаных шпиталях, тогда как «слуги», доведшие его до такого шчасця, получают одну суперклинику за другой?

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Если вы тычете народом во все щели — народ у нас то, народ у нас сё, народ дал нам власть, народ нам не простит — то, что ж это вам так слабо полежать рядышком с этим народом в обычных больницах, с крикливыми санитарками и обшарпанными стенами? Да не в палате, а на коридорчике, как это часто бывает — палат, да будет вам известно, на всех не хватает. Хотя вам это и так известно — иначе не строили бы себе отдельные медхоромы.

И что это за отмазка, мол, «так во всех государствах принято»? В каких это «всех государствах»? Может, в Берлине есть спецбольничка для членов Бундестага? Или в Стокгольме открыли какой-то спецгоспиталь для членов Госсовета? Да там госчиновники в общественном транспорте не гнушаются ездить — не то, что спецклинику себе отгрохать! «Во всех государствах…»

Все эти спецбольницы со спецдворцами как нельзя лучше иллюстрируют фальшивую, лживую, лицемерную сущность режима, уходящего корнями в такой же фальшивый, лживый и лицемерный советский режим. Который так же использовал народ в качестве ширмы, и так же отгораживался от него заборами спецклиник и спецраспределителей. Но и финал его будет таким же бесславным».

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P.S. В Бобруйске который год не могут отремонтировать детскую больницу - нет денег. Этой осенью деньги в добровольно-принудительном порядке трясли с работников городских предприятий и организаций. Так же, как в прошлом году трясли на детскую больницу в Гомеле. Трясли с людей, которые и так, между прочим, платят налоги. Налоги, на которые должны содержаться, в том числе, детские больницы. Но на детей у «слуг» денег нет. На себя любимых - сколько угодно!