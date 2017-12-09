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Общество
09.12.2017
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«Сейчас будет огромный фейл». Белорусы пытаются найти на фото Максима Богдановича
Журналисты TUT.BY просили минчан найти на фото из шести писателей Максима Богдановича.
Что из этого вышло — смотрите в видео.
9 декабря — день рождения Максима Богдановича.
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