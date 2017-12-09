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Общество
09.12.2017
Вероника Белова
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами

Многие уже успели позавидовать обещанному росту зарплат преподавателей. Заботливое государство пообещало аж 30%. Мелкими буквами читайте «к тарифной ставке». Спойлер: тарифная ставка вырастет на 46 рублей.

В принципе, все, что надо знать о заботе нашего государства, вы уже узнали. Но если вас интересует, сколько же в реальности получают преподаватели, с удовольствием расскажу. Так получилось, что в моей семье таковые имеются. А потому цифры Белстата и слова нашего руководства не отзываются в душе порхающими бабочками.

Новость о том, что зарплаты преподавателей вырастут, у многих вызвали зависть. «Очень обидно, простым учителям — ничего», — отмечали комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Белстат же подлил масла в огонь, сообщив, что в октябре средняя зарплата преподавателей  составила 1019,3 рубля. Плюсуя к этому обещанные 30%, народ готов был уже разразиться гневом социального неравенства.

Но не спешите метать стрелы в новых богатеев белорусского рая. 30% добавится лишь к тарифной ставке. А она на сегодня у преподавателей составляет 153,89 рублей. Иными словами, вырастет это ставка на 46 рублей. Ах да, и 17 копеек! Дальше уже идут сложные калькуляции в зависимости от разряда, стажа и прочих нюансов, из которых складывается зарплата преподавателей.  

На практике же выглядит все следующим образом.

Светлана — кандидат наук, работает в столичном университете больше 10 лет. Ее реальная зарплата за последние полгода редко когда превышала 700 рублей.

— Да я о таких деньгах, как пишут в газетах, сроду не слыхала! А у меня по всем показателям зарплата считается большой. Я даже не знаю ни одного кандидата в нашем университете (да и в других тоже), который бы на ставку имел больше.

Муж Светланы — профессор. Однако и его зарплата не дотягивает до средней, не говоря уже о том, чтобы уравнять среднестатистическую пропорцию.

— Доплата за степень — рублей 150. А преподаватель без степени и вовсе около 400 рублей зарплаты получает, — поясняет мужчина.

Чтобы понять, что твои родные и знакомые — отнюдь не неудачники, которым и платить-то не за что, заглядываем в Банк вакансий на сайте Государственной службы занятости. Где, как не там можно узнать про реальные заработки в стране.

Итак, Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения готов платить преподавателю... «от 265,00 руб». В Белорусский государственный педагогический университет хотят такого на зарплату «от 400 рублей». А в БГУ рассчитывают найти в Центр китаеведения имени Конфуция аж целого носителя языка путунхуа за 350 рублей. Причем сообщается, что кандидатура последнего «должна быть утверждена Гос.канцелярией по распространению китайского языка за рубежом Мин.образования КНР (Ханьбань)».

Вот такая вот, в общем-то, «ханьбань» получается!

 
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