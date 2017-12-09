«В наш спортзал подбросили мужчину...»

В наш спортзал подкинули мужчину. Цвет – серебристая шиншилла, по бокам белоснежные подпалины. Грустный, вялый, на имя не идёт. На женский голос реагирует настороженно. Видимо, сильно мучили. Если вы хозяйка мужчины, напишите, я скажу, где его найти и на каких условиях забрать.

Это очень замечательный и трогательный мужчина. Он не дерёт мебель, не ворует и не насилует гантели в зале, как принято у других самцов. Отлично уживается с остальными животными на площадке. Каждый день он приходит, переодевается, берёт полотенце, и уходит в уголок, к коврикам. Лежит. На этом всё.

Но лежит он отменно, 3 подхода по 50 раз. Оттачивает одно и то же упражнение до совершенства. Лежит и так, и так, и на боку. Казалось бы, уже нельзя лежать сильнее и медленнее. Но энергия, с которой он ничего не делает, говорит о его яростном нежелании сдаваться. Я жду, что же дальше? Переворачивается на живот, как котик, и лежит ещё. Делает планку, уткнувшись носом в мягкое.

Через два часа мужчина переодевается и уходит.

Я так думаю, это и есть самый честный человек в спортзале. Все же мы знаем, зачем мы здесь? Всё затем же. Зачем и ходим в фейсбук. Как -то реализовать свои комплексы. Я так думаю, что у счастливого человека нет времени на спортзал. Он не будет бегать по неведомой дорожке, если ему есть куда бежать по жизни.

Но я хожу. И тот мужчина тоже ходит. Я по своим личным соображениям хожу в зал в лифчике. У меня большая семья из 2 человек. Подумав о третьем, муж предложил экономить на одежде. Если будет такая возможность, конечно. Ну вот, появилась такая возможность - я экономлю. И потом, парадный спортивный лифчик для женщины - это как шишак для Дон Кихота. Вещь, которая гарантирует приключения. Равно как при надевании, равно и при снятии. Когда ты во всем этом бежишь, приятно отражаясь в зеркале, начинает казаться, что ты очень. Очень красивая и очень волевая. У тебя всё обязательно получится. Можно и дальше нихрена не делать.

Мужчина на коврике проповедует другие ценности. Он просто нагло лежит. В его глазах ничего не отражается. Только бесконечность и белый потолок с часами. Никакой мышечной радости и этой придурковатой улыбки после 100 приседаний. Он лежит и наверно думает как Анна Каренина в своей последней главе:

«И всё люди, люди… Сколько их, конца нет, и все приседают, все бегут, все ненавидят друг друга. Ну, пусть я придумаю себе, чего я хочу, чтобы быть счастливым. Встану. Покачаю пресс. Согнусь. Похожу туда- сюда, как дурак, в присядку. Ну? Что же? Что- то изменится? Жена будет меня больше любить? Нет и нет! На работе что – то изменится? Невозможно! Все попытки сделаны, винт свинтился. Господи, прости мне все!”

Да, и продолжает вычурно лежать. Спотыкаясь об него, мы наконец понимаем свою обречённость.

Я всё думала, зачем же тогда он приходит? Зачем брать абонемент? Ведь можно как мой муж, лежать дома и быть для всех моральной обузой. Мне и мужа стало жалко на этом месте, если что. Я не без эмпатии. Всех стало жалко, у кого жена – людоед и кому по этой причине не лежится спокойно дома.

С появлением темноты мужчина сворачивает коврик, плетётся в душевую, мочит плавки, наверно воровато оглядывается при этом. Крадет чужое пропотевшее полотенце, обтирает им ключицы, зону сгиба локтей, подмышки. И весь в чужом поту приползает домой. На входе его обнюхают, обыщут и только потом пустят поспать до утра.

Я сама таким образом прожила 3 счастливых месяца. Надо отдохнуть от семьи - взяла рюкзачок, красивые трусы - и в бассейн. Говорю мужу, всё в порядке. Я тебя очень конечно люблю. Но ведь я люблю тебя уже 2 года. Можно же, будьте вы все прокляты, побыть одной пару часов? Зато под вечер я возвращаюсь в ту же семью из которой вышла. А это самое важное. Но возвращаюсь счастливая, обновленная, снова до безумия влюбленная в супруга.

Муж, как обычно ни черта не понимая и не улавливая главного смысла мероприятия, взял абонемент в тот же зал. Получается абсурд. Отдыхая от семьи, я встречаюсь лицом к лицу с её главарём. Муж как будто почкуется и теперь мелькает везде. Приходится следить за ним, выглядывать, приседать и качать пресс по – настоящему, все 10 раз. На случай, если он тоже за мной следит.

Но поскольку этот пост не обо мне, а о социальной ненужности, вглядитесь в фото ниже. Вдруг вы узнаете любимого питомца и захотите взять его к себе? Я верю, что приток мужчин в спортивные интернаты можно остановить. Каждый из них достоин любящей семьи и теплой кровати. Будем милосердны, оставим их чуть — чуть в покое.