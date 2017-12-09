Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы

Гигантская лужа в Боровлянах стала героиней роликов.

Огромная лужа в поселке Опытный Боровлянского сельсовета не высыхает уже 12 лет. Детский сад (а скоро и строящаяся школа) попали практически в изоляцию, поскольку иных подъездных путей к ним нет.

Гигантская лужа занимает всю дорогу — более 120 квадратных метров, сообщает Радыё Свабода.

Все эти годы жильцы обращались к властям, пытаясь решить проблему, однако безуспешно. Осталось только снимать веселые ролики. На самодеятельном канале «Боровляны ТВ» жители поселка соревнуются, кидая в лужу камушки и рассказывают об особенностях езды по водной глади.