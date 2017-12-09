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09.12.2017
Умер Леонид Броневой

Известный российский актер скончался в больнице после тяжелой болезни. Ему было 88 лет.

Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни, — сообщил ТАСС Варшавер. Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра. Смерть Леонида Броневого - большая потеря для театра, громадная».

Леонид Броневой известен по многим ролям в кино и на телевидении, среди которых — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Он сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» Марка Захарова, а с 1988 года работал в возглавляемом им театре «Ленком»; до этого более 25 лет он был актером московского театра на Малой Бронной.

 
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