Умер Леонид Броневой

Известный российский актер скончался в больнице после тяжелой болезни. Ему было 88 лет.

Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни, — сообщил ТАСС Варшавер. Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра. Смерть Леонида Броневого - большая потеря для театра, громадная».

Леонид Броневой известен по многим ролям в кино и на телевидении, среди которых — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Он сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» Марка Захарова, а с 1988 года работал в возглавляемом им театре «Ленком»; до этого более 25 лет он был актером московского театра на Малой Бронной.