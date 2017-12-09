Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба — треснул мост

Еще в четверг вечером многим все это казалось каким-то смешным происшествием. Но к утру пятницы стало ясно: автомобильный мост, который треснул и угрожающе повис над Припятью — самое настоящее ЧП мультирайонного масштаба. Как пережили его последствия местные жители, отрезанные от «большой земли», и что их ждет впереди — в нашем репортаже.

Мост через Припять был построен в 1985 году. Два года назад был проведен его капитальный ремонт. Он связывает между собой Житковичи с Туровом и Лельчицами, через него ежедневно проходили тысячи автомобилей.

Напомним, в четверг в районе полудня 888-метровый мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров, провис и на нем появились трещины. Движение через него было оперативно перекрыто. Весь транспорт направляли в объезд через Мозырь и Калинковичи или же через Столин — в зависимости от маршрута автомобилистов.

…Дорога упирается в знак «STOP». Из утренней промозглой темноты слепят световозвращающие полоски на ярко-салатовых жилетах гаишников.

— Дальше — только пешком, — объясняет инспектор. Его пост на окраине деревни Борки. Впереди — тот самый манящий высокими фонарями мост. Красивый и опасный.

Если вы все-таки на машине, то придется возвращаться. В Туров теперь можно попасть только минуя Калинковичи, Мозырь и Лельчицы. Крюк получается внушительный — плюс 250 км! Против 30-ти прежних напрямую — расстояние просто огромное. Но нам подсказывают: можно и на пароме — он за деревней Снядин, что в 40 км отсюда. Правда, дорога туда так себе, да и потом от парома до Турова снова 40 км. В общем, тоже так себе. Не близкий свет.

«Лучше вам оставить машину здесь, а на том берегу поймать попутку», — рекомендуют практичные местные. Накануне они на кухнях своих домов уже решили не одну логистическую задачу с множеством неизвестных. И вот теперь мужчины и женщины с красивыми прическами, в шапках и без, спешат по обледеневшему за ночь километровому мосту, чтобы к 8.00 успеть на работу — на другой стороне Припяти многих из них уже ждут автобусы. А пока надо идти.

В основном поток двигается в одном направлении — из 16-тысячных Житковичей в трехтысячный Туров. Именно так, а не наоборот. Объяснение этому простое: в крохотном Турове расположены три крупнейших в регионе предприятия — молочный комбинат, консервный завод, а также большое фермерское частное хозяйство. Там и работают сотни жителей Житковичей.

Но вот кто-то с большими чемоданами идет против течения: туровские дети в сопровождении двух взрослых спешат на автовокзал в Житковичи. Через час у них автобус в столицу. А дальше их ждет… самая настоящая солнечная Италия. Но пока они в родном Полесье — на декабрьском, промерзшем, неуютном аварийном мосту.

— Ой, раз разрешили, значит — ничего не обвалится, — вдалеке кто-то зачем-то пытается испытать конструкцию на прочность с помощью прыжков в высоту. Не всем присутствующим такая идея по душе. Тем более что на горизонте — та самая полуметровая впадина, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор.

К девяти утра мост опустел — все дошли до рабочих мест. Но уже через полчаса на нем собираются военные, дорожники, подполковники МЧС и представители местной власти.

На повестке дня планерки под открытым небом — самый главный вопрос: что делать с автомобильным сообщением? Легковые-то машины хотя бы могут переправиться через паром в Снядине. А как быть с большегрузами? Только на Туровский молочный комбинат молоковозы ежедневно доставляют с области свыше 250 тонн молока — и крюк в 250 лишних километров для каждого из них может прямо в пути превратить молоко в сливки (в прямом и переносном смысле).

Через полчаса председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич озвучивает результаты коллегиального обсуждения: «Будем возводить понтонную переправу!» Ее планируют установить в ста метрах от аварийного моста вверх по течению. Доставку самих понтонов из Пинска и Могилева обеспечат МЧС и военные. На транспортировку секций наплавного моста уйдет суббота и воскресенье, в понедельник начнется их монтаж. Кстати, он, по мнению специалистов, не займет много времени — к вечеру понедельника все должно быть готово.

Пока обсуждали вопрос с переправой, поступила «молния» от специалистов, исследовавших мост: движение по нему небезопасно даже для пешеходов. Трещина становится все больше, пролет провисает все ниже. Все — решено людей на мост не пускать. Теперь ими займутся спасатели на катерах.

Уже через час первые моторки повезли местных жителей на другой берег Припяти. На борт берут не больше пяти человек. А если с багажом — всего троих. Но ждать долго не приходится: десять минут, и очередной катер готов забрать очередную партию людей.

Наблюдая за бесплатным аттракционом, местные, кажется, уже и позабыли про свое горе: особенно в восторге от приезда спасателей дети.

А пока же коммунальники приступили к разравниванию площадки под монтаж понтонов, а работники Житковичского лесхоза вырубают кусты вдоль реки. Со дня на день дорожники приступят к насыпке подъездов для транспорта. Говорят, что дорогу будут делать с учетом весеннего паводка: судя по этому заявлению, мост закрыт надолго.