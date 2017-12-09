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09.12.2017
Саакашвили задержали, он объявил голодовку

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве вечером 8 декабря.

Его поместили в следственный изолятор СБУ. Саакашвили находился в розыске по трем статьям УК. В течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для политика. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из адвокатов политика, суд, вероятнее всего, пройдет в понедельник, 11 декабря.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что прокуратура Украины намерена ходатайствовать перед судом о помещении Саакашвили под домашний арест «с ношением электронного браслета».

Между тем, как сообщил адвокат задержанного Руслан Чернолуцкий, его подзащитный объявил голодовку.

«Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления», — цитирует адвоката УНИАН. Он также добавил, что если суд определит для политика меру пресечения в виде 60 суток ареста, то Саакашвили продолжит голодовку «еще более жестко».

Чернолуцкий рассказал, что состояние политика удовлетворительное, однако у него высокое давление, в связи с чем его осмотрели медики. В письме, которое передал его сторонникам адвокат, Саакашвили пишет, что уголовное дело против него носит «чисто политический характер». «Власти арестовали меня за лживыми обвинениями. Таким образом они хотят запугать вас», — говорится в письме.

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