Памела Андерсон раскритиковала и Харви Вайнштейна, и его жертв

Актриса Памела Андерсон высказалась по поводу скандала, сотрясающего Голливуд.

Назвав Харви Вайнштейна «сексистской свиньёй», секс-бомба также заявила в программе The Today Show:

– Это общеизвестный факт, что некоторых голливудских продюсеров лучше избегать, когда они предлагают встретиться наедине. Ты знаешь, на что идешь, когда поднимаешься к кому-то в номер одна. Если кто-то открывает дверь, одетый только в банный халат, уходи. Это понятные вещи, но я знаю, что Голливуд бывает очень соблазнительным и люди хотят славы.

Памела Андерсон также поделилась личным опытом:

– Меня неоднократно приглашали на подобные прослушивания. Мужчины готовы были дарить мне машины и квартиры, лишь бы я стала их «номером один». На это я обычно отвечала: «Если я буду «номером один», следовательно, у вас есть и «номер два». Мне это не нужно.

Разумеется, после этих высказываний актрисы поднялась буря негодования. Но Памела в отличие от некоторых коллег не стала давать задний ход, а продолжила в соцсетях:

«Кто-то должен был сказать это. Не садитесь в машины к незнакомцам. Не поднимайтесь в номера отелей на собеседования».

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