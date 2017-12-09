Пока без баб. Плюсовая температура и дожди

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Зима пока не радует морозами и обилием снега, так что со снежными бабами придется еще повременить. Температура держится выше климатической нормы. Ожидаются дожди и мокрый снег и плюсовые температуры.

По данным синоптиков, 9 декабря ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части Беларуси осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+2°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 декабря ночью на большей части, днем преимущественно по восточной половине страны осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем западной четверти 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.

11 декабря в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу дождь, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.