Давыдов: «Осветление ауры не гарантирует повышения зарплаты»

В защиту потомственных ведьм.

С кем не бывало: ночь, тоска, бессонница, от социальных сетей начинает мутить, книги уже не хотят лезть в голову, а лезут только нерадостные мысли о прошлом и будущем. Самое верное средство прогнать из головы любые мысли — телевизор. И даже человек, привыкший хвастаться тем, что телевизор никогда не смотрит, включает телевизор. А там, оказывается, как и двадцать лет назад, когда он телевизор еще смотрел, по ночам показывают исключительную муру. Тоска кажется уже непобедимой, но тут вдруг на очередном канале обнаруживается удивительная дама. На даме — немыслимый балахон радужного цвета, на руках — массивные перстни, в волосах — пластмассовый, видимо, венок. На столе перед дамой бьются внутри прозрачного шара электрические молнии. Автонида, сообщает титр, потомственная ведьма в сто восьмом поколении, лауреат премии «Целитель тысячелетия», почетный член Академии восьми арканов лазурного поля.

— Вижу, — говорит человеку Автонида, — вижу темные пятна в седьмом квадранте вашей ауры!

Человек даже успевает испугаться, но потом соображает, что на самом деле Автонида беседует не с ним. Кто-то невезучий, с пятнами в седьмом квадранте, позвонил Автониде в эфир. Кстати, жалко его. У него пожух венчик общительности и короны стихий тоже в фазе увядания. Это помимо очевидных проблем с седьмым квадрантом.

В бегущей строке — банковские реквизиты Автониды. Забыв о своей тоске, человек погружается в размышления о бедах звонящего (зодиакальный сдвиг, очевидные следы порчи, давление негативных энергий на область эпифиза, вызванное вмешательством темного мага, а также, вероятнее всего, простатит) и, умиротворенный, наконец засыпает.

А теперь вот есть риск, что человека лишат снотворного. Депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов (у него, кстати, грустное лицо и наверняка темные пятна в одном из квадрантов ауры, других в единороссы не берут) готовит законопроект о запрете на коммерческую деятельность для экстрасенсов, целителей и иных разнообразных некромантов. Право колдовать Вострецов магам планирует оставить, но тех, кто будет за оккультные услуги взимать плату, предлагает наказывать уголовно, как мошенников.

Тут время изобразить знатока (нет, себе во оправдание скажу сразу: в мире магии я профан, зато про Государственную думу кое-что слышал). Грустный Сергей Вострецов — человек в парламенте новый, не самый влиятельный и не самый эффективный (это жаргон: имеется в виду, что процент законопроектов, внесенных Вострецовым и превратившихся в законы, невысок; кстати, он, в соавторстве с коллегами, успел выступить инициатором 35 законопроектов). То есть далеко не факт, что Автониду непременно покарают. Есть и более серьезные аргументы ради успокоения мятежной души Автониды: во-первых, рынок оккультных услуг — серьезное дело. Россияне платят колдунам щедро. А где деньги — там и лоббисты, способные притормозить порыв депутата Вострецова. Во-вторых, а это совсем уже важно, ежегодно 4% граждан России и 67% гражданок обращаются к экстрасенсам за помощью. Цифры не без сексистского душка, конечно, но что тут поделаешь. И так уж вышло, что, по неизвестным официальной науке, но открытым, вероятно, магистрам Академии восьми арканов лазурного поля причинам, гражданки, которые чаще прочих ходят к магам, являются также, как правило, самыми ярыми поклонницами певца Михайлова (не твердо знаю, кто он, но издалека тоже похож на целителя) и еще — ядром электората президента Путина. А кто ж решится огорчать накануне выборов ядерный электорат кандидата номер один?

Впрочем, души депутатские темны, как ночь, запреты — их любимая игра, и приведенных выше соображений может не хватить, чтобы защитить потомственную ведьму Автониду от гнева Сергея Вострецова. И погонят потомственную ведьму с кабельного канала, и сдаст она пластмассовый венок на склад реквизита, и превратится в обычную консьержку, без титулов, зато с обидой на мир в недрах восьмого квадранта ауры.

На самом деле, нет, конечно, никакого желания защищать людей, которые грабят пенсионеров, отчаявшимся родственникам безнадежно больных впаривают за дикие деньги живую воду, а с дам, утративших надежду на личное счастье, снимают неснимаемый венец безбрачия. Разумеется, они мошенники. Но имеется все-таки один вопрос.

Вроде бы никто не отменял в России всеобщего среднего образования. И даже сегодня, несмотря на усилия профильного министерства, знаний, полученных в школе, должно хватать, чтобы сообразить, что осветление ауры не гарантирует повышения зарплаты, а заговоренный мох и сушеные лапки летучих мышей — довольно слабое средство от рака в терминальной стадии. Иными словами, на бой с магическими мошенниками каждый гражданин выходит вполне подготовленным, и если он этот бой проигрывает, то во многом по собственной вине. Хотя, разумеется, мошенники при этом все равно остаются мошенниками.

Но большинству граждан знаний, полученных в школе, в вузе и даже на курсах повышения астральной квалификации, не обязательно хватит, чтобы разобраться, почему у мэра их развалившегося городка, любителя произносить речи о необходимости сплотиться в этот сложный геополитический момент и потуже затянуть пояса, — дворец. Откуда у начальника полиции «Лексус». Как функционируют панамские офшоры. Как попадают в Думу люди вроде… Ну, скажем, вроде Милонова, хотя тут мог бы быть список из четырехсот, а то и из четырехсот пятидесяти фамилий. Понять все это сложно, но связь между дворцом, «Лексусом», составом Думы и отсутствием нормальной медицинской помощи для тяжелых больных, которым только и остается, что надежда на заговоренный мох, — она как-то ощущается. Да и общая безнадега, толкающая 4% россиян и 67% россиянок в объятия Автониды, возможно, растет из того же навоза.

Кстати, если вдруг гражданин, решив уровень собственного образования повысить, начнет задавать соответствующие вопросы, у начальника полиции найдутся крепкие подчиненные с волшебными резиновыми палочками, чтобы обосновать гражданину, кто он и что он.

И вроде бы стоит сначала разобраться с причинами доверия населения к Автониде и только потом приниматься за саму Автониду. Это было бы логично, правда? Но беда не в том, что слова «депутат» и «логично» плохо смотрятся вместе. Беда в том, что причина проблемы не может бороться сама с собой. Зато может отыграться на следствии.