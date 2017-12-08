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Комментарии
08.12.2017
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
Ганапольский: «Зомбоящик будет визжать о грязной провокации проклятого Запада, но на это уже никто не обратит внимания»

Про эту новость можно говорить всякими народными прибаутками, типа «сколько верёвочке не виться», но она, эта новость, серьёзней.

Итак, международная расследовательская группа The Bellingcat и российский сайт The Insider нашли еще одного причастного к катастрофе Боинга под Донецком. Его прозвище Дельфин, и это генерал-полковник российской армии Николай Ткачёв. Он корректировал передвижение «Бука» по украинской территории.

О чём эта история. Она о том, что, видимо, мир отныне устроен так, что ничего скрыть нельзя. Негодяи совершают преступление и им кажется, что у них есть страна, есть спецслужбы, есть госсекреты и есть «долг перед Родиной», как они его понимают — и всё это должно гарантировать, что любое преступление, совершённое во имя их понимании этой Родины, будет утаено от общественности. В Крыму неизвестные «зелёные человечки», на Донбассе «шахтёры и трактористы». А потом, в тишине казённого кабинета, товарищ Путин награждает очередного генерала непонятно за что. Теплый взгляд Путина, ответный взгляд генерала, исполненный благодарности. И короткая фраза: «Служу Отчизне!»

Ткачёв провёл операцию блестяще. «Бук» прибыл в нужное место, сбил МН—17 и оперативно доставлен обратно в Россию. Идеальная работа профессионального военного. Да только вот незадача — вокруг были люди. Вроде бы и не видели людей вокруг, но так как-то получилось, что каждое движение «Бука» было отмечено, зафиксировано и заснято. Кто-то случайно сфоткал его, когда фотографировал любимую девушку у окна; у кого-то был включен видеорегистратор. Кто-то стоял на обочине, увидел грозную машину и решил выложить её фото в фейсбуке. Про соцсети особый разговор — солдатики фотографировали себя на фоне «Бука» и выкладывали в соцсети фото, типа «Мы с Лёхой за пять дней до дембеля! До встречи, мама!». И на всех фотографиях, что в России, что на Донбассе, у машины один и тот же номер на корпусе.

А потом с неба стали падать детские игрушки и детские тела. И тогда все эти фото, записи и свидетельства стали называться уликами.

Конечно, и после сегодняшних заявлений расследователей, зомбоящик и такая же российская власть будут визжать о грязной провокации проклятого Запада и полной российской «невиновности», но на это уже никто не обратит внимание. Это как с «Большой Российской Мочой» — визжать-то визжали, но не помогло — Россия признана преступником и отстранена от Олимпийских игр.

Так будет и здесь — будет следствие, долгое и дотошное; будет игнорирование Россией этого следствия; то тут, то там будут находить трупы свидетелей преступления; потом ключевые свидетели будут стреляться, трогательно сжимая в руке путинский орден за убийство почти трёхсот пассажиров. Но ничего не поможет — мир научился наказывать как международных преступников, так и власти, которые их покрывают.

Так будет и с Россией.

Думается, что символ нынешнего времени, это не Путин, бормочущий с трибуны о том, что «мы тут ни причём», а знаменитые кадры бывшего генерала, который пьёт отраву прямо в зале Гаагского трибунала.

Хорошо бы эти кадры посмотреть всем участникам массового убийства в небе над Донбассом. И приготовить — либо признательные показания, либо яд — его можно выбрать по своему усмотрению.

 
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