Уморительная история белоруски, которая хотела провезти в Беларусь книгу, купленную за 5 евро на блошином рынке в Германии, и получила в карму «солидный отрицательный баланс» и бесценный опыт.

Веселый, но очень поучительный пост опубликовала на своей странице в Фейсбуке рекламистка Юлия Ляшкевич

«Вы всегда хотели узнать, почему стоите на границе часами? Теперь я знаю как.

Сегодня (5 декабря — «Салідарнасць») из-за меня на два часа задержали 4 автобуса. И, судя по лицам пассажиров этих автобусов, на моей карме сейчас солидный отрицательный баланс.

На блошином рынке Нюрнберга я купила книгу. Насколько я поняла, это что-то вроде сборника проповедей по временам года. Я не читаю на немецком, но готический шрифт и немногочисленные иллюстрации подкупили меня. Год издания 1836. Цена пять евро.

Проходим таможню ставлю свои вещи на ленту. И тут таможенник просит меня открыть рюкзак. Что это у вас тут? Книга.

И началось. Пытливый юноша отложил книгу. И куда-то ушёл. Надолго. Возможно, заодно сыграл бой в танки. Потом вернулся. Пришел полный таможенник, посмотрел и спросил: «Нацистская?» Шрифт?

Тут я попыталась объяснить, что до всего вот этого ещё лет сто.

Полный ушёл.

Пришла женщина похожая на участницу КВН из Перми и спросила:

В чем дело? (ответ на этот вопрос не будет мне давать покоя два часа) Юноша коротко ответил: книга. И снова ушёл минут на 20. Книга все ещё лежала на подоконнике.

В этот момент прибыл второй автобус. Люди зашли в зал и не увидели никого, ибо, как оказалось позднее, в тот день таможенников автобусам давали одного: пытливого юношу с моей книгой.

Затем пришёл третий автобус.

Юноша вернулся, забрал книгу, я попыталась узнать, что происходит. Мне сказали ждать. Прошло полчаса. Они были не самыми трудными, потому что со мной ещё был украинец с вроде как перевесом. Я пыталась пойти узнать, что и как. Водитель просил меня этого не делать. И тут подошёл третий автобус, и вышел юноша с книгой. Он дал декларацию украинцу и начал спрашивать у меня, не хочу ли я что-нибудь задекларировать?

Я спросила, а нужно ли мне это делать? Он спросил, есть ли у меня наркотики? Я спросила: «А что, наркотики можно декларировать?»

Юноша опять загадочно ответил «не знаю» и спросил, готова ли я расписаться, что декларировать нечего? Я ответила, что чувствую, что меня заманивают в ловушку. Украинец спросил, не мог ли бы юноша просто ответить на мой вопрос: декларировать эту чёртову книгу или нет?

Таможенник ответил, что не имеет права отвечать, у меня, мол, есть право самостоятельно принять решения (все сомнительно). Я ответила, что задекларирую книгу. Таможенник дал мне новую бумагу, отпустил украинца и снова ушёл.

Четыре автобуса стояли. Люди в очереди стали подозревать, что во виновата эта сучка с голубой вализкой. По очереди прошёл слух, что дело в книге. Все тут же предположили, что Скарыны. Ну за какую ещё старую книгу человека задержать на границе?

Я заполнила декларацию: книга, 520 грамм, 5 евро.

Юноши не было.

Наконец он появился, забрал книгу, паспорт и собрался уйти.

Я человек, не лишенный представлений о порядочности. Поэтому я спросила: можно ли оставить книгу на таможне и разобраться с ней позже, отпустив людей или, на крайний случай, оставить меня, отпустить всех, а меня посадить на более поздний автобус.

Но это вообще не был вечер ответов.

Чувак ушёл. Опять надолго. Водитель перестал делать вид, что не сожалеет о том, что продал мне билет в последние минуты перед отъездом.

Четыре автобуса стояли.

Нет, таможенники были. И много. Они ходили ленивыми стайками, шутили, иногда заглядывали к нам и бодро подкалывали: что, ещё не уехали? (на самом деле не смешно)

Наконец юноша вернулся, отдал мне книгу, а паспорт пообещал передать через водителя.

И это заняло ещё минут 15.

Конечно, вспоминая француза и пулю, все обошлось ничего.

И я даже понимаю, что можно было проявить интерес к этой книге.

Но какого черта четыре автобуса стоят два часа из-за одного человека?!

Как выяснилось, меня в самом деле пытались заманить в ловушку. Книги старше 50 лет (и, видимо, вообще печатные издания) надо декларировать. И в связи с этим у меня возник вопрос: если гражданин не знает нормы, но спрашивает о ней у таможенника, тот в самом деле не имеет право отвечать?»