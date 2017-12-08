«Человек дожил до 62 лет и не имеет ни малейшего представления об эмпатии, сострадании и сопереживании чужому горю».

«Я не понимаю, что вы так умиляетесь последнему слову Улюкаева, — пишет Телеграм-канал Сталингулаг. — Оно страшное, потому что выворачивает наизнанку и показывает то, как они, там, действительно относятся к нам, тут: «Но только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя все в порядке, то ты отворачиваешься от людского горя» — говорит бывший министр.

Вдумайтесь в эти слова! Человек дожил до 62 лет и не имеет ни малейшего представления об эмпатии, сострадании и сопереживании чужому горю. Пока система, при которой он находился наверху, не пере… с ноги, он не понимал, что существуют другие люди, и им бывает плохо.

То, чему нормальный человек учится ещё в детстве — сочувствию — кошечку бить нельзя, ей больно, птичек нужно кормить, чтобы не замёрзли, плохие слова другу говорить нельзя, он может обидеться — эти базовые принципы в них, там, отсутствуют напрочь. И все эти их: «ну как поплавали?», «мрут как мухи», «денег нет, но вы держитесь» — это всё — не неудачно брошенные фразы, а их действительное ощущение собственного мира, в котором нам — народу — гражданам — всем остальным, не вошедшим в ближний круг, нельзя принести горе, потому что нас для них попросту не существует.

Именно поэтому они и не задумываются над тем, что делают в стране, двигаясь к своим личным целям. Как вы не думаете о том, что, когда идёте по улице на работу, можете случайно раздавить безымянную букашку. О том, что букашки существуют, вы в принципе догадываетесь, но в ваших мыслях им места нет».