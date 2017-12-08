Срок безвизового въезда через аэропорт увеличат до 10 дней

А на период II Европейских игр дадут 30 дней.

Безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт может быть увеличен до 10 дней в 2018 году. Об этом заявил заместитель начальника Главного консульского управления МИД Александр Ганевич, сообщает БЕЛТА

Он рассказал, что в этом году ожидается около 80 тыс. безвизовых въездов. Количество выдаваемых виз снижается из года в год. Так, в в 2014—2015 годы количество виз доходило до 300 тыс. в год. Сумма составила $ 25 млн. В 2016 году выдано 275 тыс. виз.

Однако снижение не грозит финансовыми потерями для государства, поскольку, по словам чиновника, происходит увеличение экспорта туристических услуг.

За январь-август предоставлено туристических услуг на сумму около $ 90 млн, в то время как потери от невыданных виз составили порядка $ 12 млн. Это положительный опыт, и его надо развивать, отметил Александр Ганевич.

Раньше годовая белорусская виза обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года ее стоимость снизили до 60 евро. При выдаче групповой визы — 10 евро с человека.