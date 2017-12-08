«Необходимости в подземном переходе нет». Как решили судьбу наземного перехода, где грузовик сбил 11-летнюю девочку

Власти Минска приняли решение закрыть наземный пешеходный переход и не строить подземный возле торгового центра «Замок» на Победителей, где 2 декабря грузовик насмерть сбил ребенка. Об этом сообщил замглавы столицы Виктор Лаптев.

Чиновник рассказал, что в целях безопасности на этом участке изменили организацию дорожного движения. В частности, власти приняли решение закрыть наземный пешеходный переход возле «Замка».

— Решение о закрытии наземного перехода принято экспертами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, специалистами ГАИ и другими соответствующими службами города, — сказал он.

Но в связи с трагедией встал вопрос строительства подземного перехода. Однако власти решили не делать этого.

— Необходимости строительства нового подземного перехода в настоящий момент нет. Если такая необходимость возникнет, городские власти вернутся к рассмотрению данного вопроса, — сообщил Лаптев.

Кроме того, со стороны «Белэкспо» ликвидировали остановку общественного транспорта. А переходить проспект теперь нужно по подземному переходу на пересечении Победителей и Саперов.

Напомним, в субботу, 2 декабря, на пешеходном переходе возле «Замка» грузовик ЗИЛ сбил насмерть 11-летнюю девочку, когда та переходила на зеленый. Последний раз автомобиль проходил техосмотр в 2015 году, и у него отказали тормоза. Пострадали еще несколько человек. Их жизни ничего не угрожает.

Планы же по строительству подземного перехода от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок» на Победителей озвучили еще в марте 2017 года.

— Идея строительства подземного пешеходного перехода в этом месте была, уже разработан проект объекта. Но это строительство не входило в инвестпрограмму 2017 года, не включено оно в инвестпрограмму и на 2018 год, — сказали на днях в «Гордорстрое».

«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»