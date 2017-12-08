Лукашенко взял отрез ткани себе на костюм и пообещал больше не шить из «чужой»

Глава Беларуси вернулся после посещения ОАО «Камволя» не с пустыми руками.

Раздав указания, как правильно работать и сколько метров ткани выпускать, Александр Лукашенко получил возможность заняться также собственным гардеробом.

— То, что мне сейчас показали, — достойная ткань. И я сам себе подумал, больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь. И внутреннее потребление у нас будет ориентировано на вас, — цитирует слова главы государства БЕЛТА.

В благодарность за наставления ему подарили отрезы ткани для нового костюма. «Сошью. Обязательно», — заверил президент.

Как известно, руководитель страны в своем гардеробе предпочитает продукцию зарубежных производителей. Это не мешает ему периодически нахваливать белорусский легпром. В августе он обратил внимание, что отечественный костюм вице-премьера Михаила Русого не хуже, чем итальянский Brioni. Правда, заказать и себе отечественный глава Беларуси, судя по всему, не успел и по-прежнему щеголяет в «чужих».

В общем, ждем обновления гардероба Александра Григорьевича. Конечно, сразу же после автопарка.

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