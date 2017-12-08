Фотожабы: «Ха-ха, я здесь живу!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Как Лукашенко оправдывался за больницу для чиновников
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов
Эксперты Всемирного банка рассказали о том, как будет расти белорусская экономика
Почему белорусское образование снова «наступило» в г...о
Цитата дня. Путин – о своем участии в выборах
И далее к новостям из России. Без комментариев
Предыдущий выпуск:
Главное