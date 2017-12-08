Фотожабы: «Ха-ха, я здесь живу!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Как Лукашенко оправдывался за больницу для чиновников

В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов

Эксперты Всемирного банка рассказали о том, как будет расти белорусская экономика

Почему белорусское образование снова «наступило» в г...о

Цитата дня. Путин – о своем участии в выборах

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