Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране проходят одни из самых непредсказуемых выборов?

Ни за что не поверите!

Глава ЦИК рассказала, что влияет на активность избирателей. Оказывается люди не идут на выборы, когда их исход предсказуем.

— Люди не приходят на избирательные участки, когда им не интересно, либо они считают, что результат выборов весьма предсказуем. Когда есть конкуренция среди кандидатов, это, конечно, влияет на активность избирателей, — считает председатель ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Следуя логике главы ЦИК Лидии Ермошиной, Беларусь — страна, в которой самые непредсказуемые выборы. Явка здесь, если судить по данным Центризбиркома, превышает все мыслимые пределы (особенно по сравнению с демократическими странами). А имя победителя — ну просто сплошная интрига.

Кстати, 18 февраля 2018 года нашу страну ждут очередные невероятные открытия под названием выборы в местные советы.