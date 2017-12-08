Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Победа в Хохфильцене стала для белоруски первой после рождения дочери.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева была лучшей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Время победительницы – 22 минуты 40,2 секунды. Чисто отстреляв на двух огневых рубежах, белоруска опередила ставшую второй Анастасию Кузьмину из Словакии на 22,1 сек (1 промах). Третье место заняла итальянка Доротея Вирер – 30,6 (1).

– Это была довольно тяжелая гонка в непростых погодных условиях. Пришлось бороться и на огневом рубеже, и на трассе. Но это было вызовом для всех. Я рада, что сумела справиться, счастлива, что могу снова бороться за высокие места, – сказала белоруска в эфире норвежского телеканала NRK.

Это 29 победа Домрачевой на этапах Кубка мира.