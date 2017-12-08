Борьба Лукашенко за модернизацию «Камволя»: почему получилось не очень

Хотели как лучше, а получилось…

8 декабря Александр Лукашенко посетил, наконец, ОАО «Камволь». Два года назад он обещал, что «в ближайшее время» посетит предприятие, чтобы лично проконтролировать, как завершается модернизация. Однако по каким-то причинам доехал на «Камволь» только сейчас. Что же он там увидел и рассказал?

Фото пресс-службы главы государства

Модернизации нет конца

Глава Беларуси отметил, что у него пока нет окончательного мнения, удовлетворен он проделанной на предприятии работой или нет.

– По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Потому что мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно будет сказать, что это устоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути, – отметил Лукашенко.

Самое смешное, что об окончании модернизации объявили еще год назад.

Из этого напрашивается вывод, что при переоборудовании предприятия ответственные за дело не до конца понимали, что же нужно сделать.

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Руководство ставит нереальные задачи

Глава государства во время визита поручил нарастить объемы производства тканей на «Камволе» до 7-8 млн погонных метров в год. Более того, в ходе беседы с руководством турецкой компании Zen Led, с которой заключен дилерский контракт, затрагивался вопрос о перспективах увеличения производственных мощностей для изготовления 10-12 млн пог.м ткани в год. Это 10% от объема мирового рынка!

А теперь внимание: два дня назад глава концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик говорил, что на полную мощность, 6 млн погонных метров ткани в год, «Камволь» надеется выйти только в 2020 году.

И то не факт, что получится. Сегодня предприятие производит 200-250 тысяч пог.м ткани в месяц.

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Ни слова о рентабельности и прибыли

Как ранее веско заметил глава «Беллегпрома», «главное, это не только произвести, но и продать». По официальным сообщениям глава государства при посещении «Камволя» о прибыли ничего не сказал.

Между тем цифры таковы: в 2016 году рентабельность на предприятии была минус 68% (из интервью Ефимчика). По итогу января-октября нынешнего года предприятие вышло на рентабельность реализованной продукции чуть более 6%.

Но будет ли учитываться оказанная государственная поддержка? К примеру, весной из инновационного фонда Мингорисполкома «Камволю» решили выделить 12,6 млн долларов.

Когда отобьются ранее потраченные на модернизацию более 100 млн у.е., вообще никто не заикается. Не получить бы новые огромные долги.

Не решен важнейший вопрос

Правда, касается он, прежде всего, ОАО «Сукно». В концерне «Беллегпром» уже несколько лет ждут отмашки Лукашенко на предложение об объединении «Камволя» с предприятием, существование которого отдельно считают нецелесообразным. Когда-то глава государства высказался против объединения, желая сохранить оба предприятия, и с тех пор, несмотря на предоставляемые экономические обоснования, позиции не меняет.

Вот и в этот раз Лукашенко, похоже, замолчал проблему.