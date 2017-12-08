Лукашенко: «Это последние негодяи и враги белорусского государства»

Глава государства обещает новые меры по борьбе с пьянством, но уверен, что только запретами проблему не решить.

– Сейчас, смотрю, в СМИ развернулись дебаты: запретить, не продавать, наказать. Ну если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы, – таксисты и прочие, – продавать ночью и поздно вечером алкоголь и карманы набивать, это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали, – сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. – После Нового года вернемся к этой проблеме и будем ее решать исходя из возможности. Здесь нельзя пережать.

Александр Лукашенко обратил внимание, что некоторые заявляют о том, что проблема курения и пьянства связана с тем, что государство хочет пополнить бюджет.

– Это последние негодяи и враги белорусского государства. Действительно, акцизы на алкоголь и табак - это большие налоги (вы слышали, недавно проводил совещание) - от табака мы получим в этом году $ 0,5 млрд в бюджет. Это пять ваших таких предприятий. Если мы только сейчас этот акциз снизим или алкоголя начнем меньше производить, к нам привезут бормотуху из России, Украины, с Запада. Только открой - все сюда хлынет. И акцизов не получим, и пить меньше не станем. Поэтому это такие разговоры, как я говорю по-народному, «плявузганье». Любое государство вводит акцизы и получает от этого налоги, – сказал Лукашенко.

– Поэтому надо найти взвешенное нормально состояние – и там не навредить, и здесь не потерять. Это все не просто.

Напомним, что по данным ВОЗ Беларусь входит в число самых пьющих стран мира. Однако в стране не предпринимается серьезных мер по решению проблемы. В то де время в соседней Литве решились в этом году на кардинальные шаги.

Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше