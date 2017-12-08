Виктор Горбачев: «И вот тут народ прорвало»

Общественный активист продолжает публиковать отчеты после посещения медицинских госучреждений Беларуси.

На этот раз известный предприниматель, борисовчанин Виктор Горбачев посетил с родственником Минскую областную детскую больницу. Пост, который он опубликовал в Facebook, назван «Очередь к врачу. Поиск депутата».

«Боровляны. К окулисту. Два месяца ждали. По записи, заранее. Приехали. Поток людей. Очереди. Кругом очереди. Как в старые времена в мавзолей. Ожидание. Понурые лица. Периодически разборки и ругань, с выяснением, кто раньше приехал и кто за кем стоял. Прошмыгивание хитрожопых без очереди. Типа, их кто-то проводит. Дети. Много детей. Родители и дети. Переживают.

В очередях общение между посетителями. Пока есть время, знакомятся и делятся проблемами. Кто приехал сюда за 200 километров, кто за 100. Все надеются и верят в лучшее. Достаточно сопровождающих. Особенно с пожилыми. Кто с работы отправился, кто отгул взял. Кое-кто обсуждает открытие больницы для «избранных» и сравнивает с тем, что у них сейчас перед глазами.

Плюются. Недовольство ситуацией в стране в целом. Народ говорит более открыто и смело. Устали от вранья и картинок в ТВ и СМИ. Решил чуть разрядить обстановку. Когда очередной посетитель занимал очередь, я решил громко, чтобы все услышали, спросить.

– Скажите, а есть ли в очереди хоть один депутат парламента?

Народ оживился и взглянул на меня с удивлением. Кое-кто заулыбался.

– А может в очереди есть хоть один из депутатов областного совета? Или вообще, есть хоть какой депутат?

И вот тут народ прорвало. Сами заговорили и заголдели. Нет тут ни депутатов, ни директоров предприятий и прочих лидеров. Типа, они сюда не ходоки.

Задумался. А и правда, куда они ходоки? Один же народ. В одной стране живём. А вот разделились по сословиям и рангам. Кто у разбитого корыта, а кто у кормушки.

Очередь завелась и продолжала искать среди себя депутата. А я? Ушёл на свежий воздух. Пусть говорят. Выписали родственнику явку на апрель. Ждём. Может в апреле в очереди будет хоть один депутат парламента».