Глава Беларуси рассказал, как Россия может «красиво» решить проблему с Олимпиадой

Александр Лукашенко прокомментировал запрет для российских спортсменов выступать на Олимпиаде-2018 под государственным флагом из-за допингового скандала.

– Эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она – великая спортивная держава и по отношению к ней поступили несправедливо, если российские спортсмены туда поедут и выиграют и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне, в шорт-треке, и в хоккее. Вот это будет самое яркое свидетельство, что к России необоснованны претензии, – заявил глава Беларуси. – А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет...

Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай (чистые спортсмены). А всякие оценки, рассуждения и прочее – эта пена схлынет, появится трезвость. Россия же сама признала, что были нарушения. Вот они там разберутся и сделают соответствующие выводы.

«Кто хочет нести флаг России за квартиру?»