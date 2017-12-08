Цитата дня. Лукашенко упомянул про похороненные судьбы

Глава государства при посещении «Камволя» удивил неожиданной информацией.

Что подразумевал Александр Лукашенко? В 2012 году во время визита на «Камволь» он устроил один из своих самых громких разносов. Со словами «это просто преступная безответственность» были уволены председатель концерна «Беллегпром» Геннадий Вырко и гендиректор предприятия Светлана Стрижак.

Но, возможно, глава государства говорил и о чем-то малоизвестном широкой публике.

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