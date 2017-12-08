Шендерович: «Ясно видна общая картина распада. Угрюмого и агрессивного»

Российский публицист – о последних новостях на родине.

– Ловлю себя на немоте. Заглядываю в новости и понимаю, что нет сил и нет уже, кажется, смысла комментировать все это по отдельности, – пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook. – Ничего нового в России, в сущности, уже давно не происходит; издалека (а я сейчас как раз очень далеко) особенно ясно видна общая картина распада. Угрюмого и агрессивного распада.

Ко мне сегодня, после моего выступления в Лос-Анжелесе, подошел молодой человек. Родом он из Казани, откуда его эвакуировали ребенком в самом начале путинских времен. Живет теперь в Сиднее, а здесь, в Калифорнии, по работе... Образованный, интеллигентный, внутренне свободный. С хорошим русским языком, с энергией, с ясным ощущением человеческого достоинства...

И я подумал, что Россия, кажется, делает все для того, чтобы он никогда не вернулся домой.

Сечин, Мутко и прочая лубянская срамота – ее выбор на время его жизни.

Худо ее дело.

Быков: «Путин обеспечивает стране сравнительно комфортное разложение»