В либеральном декрете №7 обнаружили капкан для бизнеса

Предприниматели разочарованы: из-за размытой и абсурдной формулировки их могут оштрафовать на внушительную сумму при любой проверке.

После некоторых вострогов по поводу принятия декрета №7 «О развитии предпринимательства» в документе обнаружился обескураживающий пункт. Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского направил в адрес Минэкономики письмо с просьбой разъяснить норму об усилении ответственности руководителя, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-релиз организации.

Размытой называют формулировку о «надлежащей организации деятельности субъекта хозяйствования, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью».

За ее нарушение директорам грозит штраф в размере от 10 до 200 базовых величин. С учетом того, что с начала 2018 года базовая составит 25 рублей, руководителей могут ошрафовать аж на 5000 рублей.

Бизнес-союз отмечает, что составлять протоколы об административном правонарушении могут должностные лица 72 органов, организаций, инспекций, а также иные лица.

– С принятием декрета № 7 над директорами навис дамоклов меч, ведь любая выборочная проверка может закончиться крупным штрафом, причем по непонятным требованиям. Термин «надлежащая организация деятельности» будет трактоваться контролером исходя из собственного уровня развития и понимания нормативных правовых актов, — опасается директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Даже невыполнение пресловутого требования обеспечить среднюю заработную плату в 500 долларов в эквиваленте может быть расценено как повод привлечь директора к ответственности, считают эксперты бизнес-союза.

Организация предлагает разработать нормативный правовой акт, который будет толковать применение норм декрета № 7.

Любопытно, что накануне министр экономики Владимир Зиновский заявил, что не видит проблемы в большой разнице между суммами штрафов по вышеназванному пункту: «Вакханалии не будет».

Добавим, что размытые и абсурдные формулировки, грозящие бизнесу репрессиями, в белорусских правовых актах не редкость. К примеру, в ВТО схватились за голову, прочитав закон, регулирующий действия инвесторов. Там написано так: «Не допускается вмешательство в деятельность концессионеров, за исключением случаев…когда такое вмешательство осуществляется на основании законодательных актов в интересах… общественного порядка, защиты нравственности…»

Лукашенко разрешил мыть яйца так, как захочется