«Какие долги, какой кризис?» В Венесуэле откроют семизвездочный отель

В пригороде Каракаса появится первый в Венесуэле семизвездочный отель, заявил в Twitter президент Николас Мадуро.

Отель Humboldt находится недалеко от столицы Венесуэлы, в национальном парке Варайра-Репано. Сейчас в здании идет капитальная реконструкция. Выступая на открытии ресторана «1956», расположенного в гостинице, Мадуро заявил, что оригинальный внешний облик и интерьер при ремонте будут сохранены, сообщает РБК.

Максимальная категория отеля по стандарту — пять звезд. В мире есть несколько гостиниц категории «люкс», которые их владельцы позиционируют как шести- и семизвездочные, однако эти оценки не являются официальными.

Отметим, что тем временем агентство S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам. Ранее Fitch снизило рейтинг государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA с уровня СС (дефолт возможен) до С (дефолт неизбежен).

Авторы российских политических Telegram-каналов, в частности, «Дабл Ять», шутят: «Кредит России 3.15 млрд долларов + Роснефть дала 6 млрд долларов = 7-звездочный отель в нищей Венесуэле».

Напомним, в начале недели заокеанский «друг Беларуси» анонсировал создание криптовалюты «Петро».