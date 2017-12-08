Названы лауреаты Премии белорусского правозащитного сообщества 2017 года

Торжественная церемония состоялась в пятницу в Минске.

Известная белорусская правозащитница Татьяна Ревяко назвала лауреатов в трех номинациях: правозащитник года, журналист года и лучшая правозащитная инициатива.

Правозащитником года стала Раиса Михайловская, руководитель Белорусского документационного центра, создавшего фильм «Банда», который посвящен теме исчезнувших политиков.

Журналист года – корреспондент Радыё Свабода Галина Абакунчик.

Инициатива года – кампания BY_help, созданная в помощь репрессированным (инициаторами являются Юлия Дорошкевич, Андрей Стрижак, Алексей Лявончик).