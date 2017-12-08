Болточко: «Расслоение в белорусском обществе выросло»
Об этом экономист Антон Болточко заявил naviny.by.
– Осенняя риторика на высшем государственном уровне о зарплатах банкиров связана, скорее всего, с тем, что задача по повышению доходов населения до пресловутых 500 долларов решается фрагментарно.
У одних зарплата уже намного выше 1000 рублей, у других — намного ниже, расслоение выросло, и власти на примере банкиров стараются показать, что они защищают в стране равенство, — полагает Антон Болточко
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
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