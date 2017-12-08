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Общество
08.12.2017
Салiдарнасць
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»

Пользователи попытались разобраться, почему по официальной статистике в среднем белорусы ходят к врачам почти 13 раз в год.

Каждый белорус посещал врачей в прошлом году 12,7 раза. В эту статистику включены и случаи, когда врач приходил домой или человека обслуживала скорая помощь и центры экстренной медпомощи. Об этом сообщается в сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава.

Фото с сайта газета-вся-тверь.рф

На дискуссионной площадке talks.by попытались разобраться, откуда взялась высокая цифра.

«Это как средняя зарплата. Я ходил один раз – и то на профосмотр. Уверен, таких как я – большинство. За меня ходят профессиональные ходильщики, которым делать дома нечего. А траты делят на всех. Как-то неправильно».

«Во пенсионеры статистику-то дают».

«В моей семье из 4 человек за год 3 посещения врача, то есть 0,75 посещения в год. Где наши деньги???»

«Пожилые люди ходят не только к терапевтам, но и к узким специалистам. Доживете до наших лет – поймете, что к старости сдают практически все органы – изнашивается организм и много болезней. Особенно при нашем уровне жизни в стране!»

«Я должна ежемесячно приходить в поликлинику, чтобы выписать себе лекарства от астмы, без которых я обойтись не могу».

«Пусть министр прикажет выписывать рецепт на каждую таблетку – тогда будут ходить 120 раз в год».

«Летом потратил два дня, чтобы взять справку на работу». А потом удивляемся, откуда в поликлиниках очереди. Половина посетителей – абсолютно здоровые люди, которые приходят за справками».

«Больничный: получить, прийти на продление, закрыть – три посещения минимум. Уберите бюрократию, и сразу количество бесполезных посещений снизится в разы».

«После операции две недели ходил на перевязку в поликлинику. Перевязку делает медсестра, но меня дополнительно записывали в журнал к хирургу. Итого за две недели по статистике я набрал 24+2. Два – это реальные посещения врача. Когда нужна была справка на водительскую комиссию, пришел в доврачебный, оттуда отправили на флюорографию и анализы крови и мочи. Потом опять в доврачебный. Итого 5 посещений».

«В последнее время карточку на руки не дают. Когда спросила терапевта, почему там ведут записи, даже когда я не хожу, она мне ответила: это требует начальство, т.е. заведующие отделениями поликлиники».

«А где отчет и комментарии Минздрава? А то ведь воспринимать цифры можно по-разному. Люди заботятся о своем здоровье, много болеют или Минздрав работает вхолостую? А может и то и другое?»

Как я удивила иностранного врача своим диагнозом

 
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