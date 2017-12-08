Международная расследовательская группа Bellingcat и российский сайт The Insider опубликовали очередное совместное расследование.

В нем раскрывается личность еще одного человека, вероятно причастного к катастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний под Донецком 17 июля 2014 года, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа лайнера.

Генерал-полковник Николай Ткачев (крайний слева) на приеме в Кремле, 2007 год

Человек, о котором идет речь в расследовании, фигурирует под позывным "Дельфин" на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных возглавляемой Нидерландами Международной следственной группой по расследованию катастрофы (JIT). Эксперты Bellingcat и The Insider утверждают, что "Дельфин" - это генерал-полковник российской армии в запасе, действующий главный инспектор Центрального военного округа Министерства обороны РФ Николай Федорович Ткачев.

Записи телефонных переговоров, на которых звучит голос "Дельфина", были опубликованы Службой безопасности Украины вскоре после катастрофы самолета, а позже – Международной следственной группой, которая призвала всех, у кого есть информация о фигурирующих в этих записях людях, сообщить об этом следствию. Перехваченные беседы, предположительно, состоялись незадолго до трагедии. Особенный интерес для следователей, по их собственным словам, представляют фигуранты записей с позывными "Дельфин" и "Орион".

Всего Международной следственной группой опубликовано 5 аудиофайлов, в которых фигурирует "Дельфин". В первом же из них он сам называет свои имя и отчество – "Николай Федорович", поправляя перепутавшего их собеседника, обращающегося к нему как "Федор Николаевич".

Расшифровка фрагмента аудифайла №1, в котором "Дельфин" сам называет свои имя и отчество ("А" - "Орион", "B" - "Дельфин"):

А: Алло?

B: Да, добрый день!

A: Андрей Иванович?

B: Здравствуйте, Федор Николаевич!

А: Это Николай Федорович. Приветствую тебя.

В другом звуковом фрагменте, расшифровка которого также опубликована на официальном сайте JIT, "Дельфин" и "Орион" обсуждают подготовку к транспортировке некоего предмета, для погрузки которого "нужен кран". "Дельфин" говорит "Ориону", что этот предмет "нужно загрузить, замаскировать и увезти".

Расшифровка фрагмента аудиофайла №2 ("А" - "Орион", "B" - "Дельфин"):

А: Алло?

В: Алло?

А: Да, Фёдорович! Я слушаю.

В: Проснулся уже?

А: Да. …[неразборчиво]

В: Как… как… как обстановка?

А: Э-э-э, сейчас вот докладывают только.

В: А, только докладывают. Ну, как доклады сделают, мне позвони.

А: Угу.

В: Потом этот… скажи, ты нашёл этот… э-э-э?

А: За трал я договорился и кран.

В: А, будет сегодня, да?

А: Да, да, да. Во сколько нужно?

В: Ну, чем раньше, тем лучше. Его нужно загрузить, замаскировать и увезти.

А: Угу. Понятно. Ну, я договаривался на вечер …[неразборчиво] часов на 5, на 6.

В: Ну, на вечер – нормально.

А: Ну, чтоб не светиться и по-быстрому …[неразборчиво].

В: Угу. Так, такая огромная колонна с нашего направления ушла, блин.

А: Наша или куда?...или не наша?

В: Да, …[неразборчиво] наша. Вот они у них пути… подходы были которые, ....., они и поедут. Вот. Ну, да и по этому маршруту ломанулись, ….. . Что там по… по зачистке? Захоронения нашли? Нет?

Эксперты Bellingcat и The Insider смогли раздобыть свежие записи голоса Николая Федоровича Ткачева, записав с ним большое интервью о Суворовском военном училище в Екатеринбурге, попечительский совет которого тот сейчас возглавляет. Эти образцы голоса вместе с аудиозаписями, опубликованными JIT, были отправлены на экспертизу в два независимых исследовательских института – в американском Денвере и в Литве. Результаты анализа голосов показали, что с большой вероятностью голос на пленках принадлежит одному и тому же человеку.

От Москвы до самых до окраин

Что известно о Николае Федоровиче Ткачеве из его биографии? Будущий генерал-полковник родился 1 января 1949 года в селе Большая Знаменка Запорожской области Украины. В 1970-м окончил Бакинское общевойсковое командное училище, в 1983-м - военную академию им. Фрунзе, в 1992-м – военную академию Генерального штаба. Прошел все основные командные и штабные должности - от командира мотострелкового взвода до командира армейского корпуса.

Служил в группе советских войск в Германии, в Прикарпатском, Московском, Дальневосточном, Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах. В 2000-2001 году был первым заместителем командующего войсками Уральского военного округа. После объединения Приволжского и Уральского военных округов в Приволжско-Уральский в августе 2001 года стал первым заместителем его командующего.

Участвовал в первой и второй Чеченской кампаниях, награжден орденами "Мужества", "За военные заслуги", женат, имеет двух дочерей. Уволен с военной службы указом президента России Дмитрия Медведева в 2010-м году.

Доступные в открытых источниках ссылки связывают Ткачева с базирующейся в Майкопе 131-й отдельной мотострелковой бригадой, штурмовавшей Грозный в новогоднюю ночь в 1994-м году и понесшей большие потери.

На фотографии в Википедии Ткачев запечатлен на праздновании 80-летия 131-й бригады с другими ее командирами. В 2007 году Ткачев участвовал в выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия четвертого созыва по спискам "Единой России".

Справа и в верхнем правом углу: Николай Ткачев на военном параде в Екатеринбурге, 9 мая 2014 года. Нижний правый угол: Николай Ткачев в 2016 году

После ухода в запас в 2010 году генерал-полковник Ткачев не остался без работы по своему основному профилю и стал главным военным советником (ГВС) Минобороны в Сирии. На этом посту он пробыл с марта 2011 по август 2012 года, когда аппарат ГВС был расформирован указом министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Вернувшись в Россию, Ткачев стал главным инспектором Центрального военного округа. Он выполнял в основном представительские функции – например, принимал военный парад 9 мая 2014 года в Екатеринбурге. Следующее публичное упоминание Ткачева относится уже к августу 2014 года, когда он участвовал в торжественной встречеатамана Оренбургского войскового казачьего общества с командованием 7-й отдельной гвардейской танковой Оренбургской казачьей бригады.

Николай Ткачев (слева), министр обороны Сирии Давуд Раджиха (убит в 2012 году) и генерал-майор Владимир Кужеев. Скриншот из видео одной из сирийских антиассадовских группировок, распространявших ложное сообщение о смерти Кужеева

Между этими датами никаких упоминаний Ткачева в публичном пространстве расследователям Bellingcat и The Insider найти не удалось. Как предполагают авторы расследования о Ткачеве-"Дельфине", в это время он был командирован на неподконтрольную украинским войскам часть Луганской области Украины, в Краснодон, где, вероятно, пытался координировать и упорядочить сотрудничество различных вооруженных формирований сепаратистов и российских военных.

Вот что говорил о "дельфине" в одном из своих интервью Игорь Стрелков-Гиркин, один из самых известных участников первого этапа "русской весны" на востоке Украины:

- Я встретил его за месяц до своего ухода в Краснодоне. Он, конечно, хороший военный специалист, но весь его военный опыт – в командовании регулярными войсками, там, где есть дисциплина, безоговорочное подчинение. А тут – партизанщина, разрозненные отряды. Он делал все, что в его силах, но так и не смог полностью взять на себя командование. Он мог только координировать между отдельными отрядами.

Опубликовавший у себя в "Живом журнале" это интервью блогер Colonelcassad (настоящее имя – Борис Рожин) уточняет, что "Дельфин" "занимался координацией отрядов ополчения в ЛНР и частично ДНР". Эту информацию Стрелков-Гиркин подтвердил и в интервью The Insider, которое журналисты издания взяли у него для расследования о Ткачеве.

В другом посте, датированном сентябрем 2015 года, тот же Рожин пишет, что Ткачев действовал в "ЛНР" до сентября 2014 года, пока его не сменил генерал-майор Сергей Кузовлев. СБУ Украины называет Кузовлева "руководителем 1-го армейского корпусам российских войск в вооружённом конфликте на востоке Украины".

Почему под подозрением в деле о "Буке" и "Боинге" оказался именно генерал-полковник Ткачев? Как вышло, что сопоставить "Дельфина" и Ткачева расследователи смогли только сейчас, спустя несколько лет после публикации аудиозаписей? На эти вопросы отвечает один из авторов расследования, руководитель издания The Insider Роман Доброхотов:

– Честно говоря, я сам удивлен, что Ткачев всплыл так поздно, потому что после того, как появились эти прослушки, а появились они довольно давно, довольно логичным было бы сделать то, что мы сделали сейчас: профильтровать весь генералитет российской армии на предмет поиска людей с именем и отчеством "Николай Федорович". Я так понимаю, изначально многие думали, что имя может быть фальшивым, потому что такое часто бывает, и серьезно ни к позывному "Дельфин", ни к имени-отчеству не отнеслись. "Дельфинов" там [на востоке Украины] было несколько, позывной может быть один, а люди – разными, в общем, к этому не отнеслись достаточно серьезно.

После того, как JIT, Международная следственная группа, объявила о том, что "Дельфин", он же "Николай Федорович", является одним из ключевых разыскиваемых следствием людей и, судя по всему, одной из ключевых фигур в деле о крушении "Боинга", мы отнеслись к этой фигуре уже более серьезно.

К нашему везению оказалось, что только один человек из российских высокопоставленных офицеров подходит под это имя-отчество и под другие критерии. Поэтому он стал одним из объектов, который мы захотели проверить. Но даже в тот момент, когда мы его проверяли, у нас не было никакого ажиотажа. Это была лишь одна из гипотез – понятно, например, что это мог быть не генерал, а полковник, а полного списка полковников [российской армии] у нас нет.

Все это было скорее "тестом на удачу". Когда мы смогли, наконец, получить образец его голоса, и голос этот оказался похожим, тогда уже эта история стала становиться интересной. Теперь, когда мы знаем, что две независимые друг от друга организации с помощью своих тестов смогли доказать, что голоса [на пленках JIT и в интервью The Insider] принадлежат одному и тому же человеку, история обретает совсем другой оборот.

– Как вам удалось получить запись голоса Ткачева?

– The Insider просто официально обратился за просьбой об интервью. Мы допустили определенное лукавство, сказав, что нас очень интересует Суворовское училище в Екатеринбурге, главой попечительского совета которого является Николай Федорович Ткачев. Если честно, эта тема нас интересует гораздо меньше, чем война в Украине. Так или иначе, мы обратились за интервью, согласовали это с пресс-службой Центрального военного округа, где Николай Федорович является инспектором, взяли интервью, потом его согласовывали, все это, естественно, по телефону. Таким образом мы получили образцы голоса и очень хороший материал для проверки.

– Что еще, помимо голосового анализа, может указывать на то, что "Дельфин" и Николай Ткачев – это один и тот же человек?

– Во-первых, надо иметь в виду, что голосовой анализ подразумевает два разных типа анализа. Один тип – это анализ, который сделала экспертиза в Денвере. Это анализ именно голоса самого по себе, это технологическая экспертиза голоса как звука. Голос сравнивается с голосами определенной тестовой группы русскоязычных мужчин, таким образом система калибруется, а затем машина говорит, похожи ли сравниваемые голоса.

Ради эксперимента мы дали тому же исследовательскому центру в Денвере запись еще одного человека, потому что у одного из голландских журналистов была гипотеза, что "Дельфин" - это другой человек. Это тоже был довольно хриплый голос пожилого человека. В сравнении с голосом "Дельфина" он получил несколько десятых балла на шкале схожести. Этот же тест с голосом Ткачева дал результат в 428 баллов, это на 4 порядка больше.

Помимо этого, литовская экспертиза проводит еще и лексический анализ. Какие в речи используются слова, какие междометия, интонации, много-много разных вещей, которые эксперты оценивают примерно так же, как почерк. Это уже не только механический, технический анализ, а работа, которую вручную делают эксперты.

Но есть и другие детали: оба человека - и тот, которого мы слышим на пленках, опубликованных JIT, и тот, с которым мы записывали интервью – имеют одинаковое имя-отчество, они оба военные, они оба имеют вместо гудков ожидания установленную мелодию, и так далее. Таких мелких деталей очень много. Если мы возьмем их все вместе и сопоставим их с той вероятностью, которую мы получили при анализе голоса, будет понятно: просто статистически невозможна ситуация, в которой это были бы два разных человека. Вероятность этого близка к нулю. После того, как мы получили результаты экспертизы, мы стали говорить об этом как о доказанном факте.

– Известно ли из открытых источников, чем занимался Ткачев летом 2014 года?

– Естественно, речь не идет о том, что генерал Ткачев сидел в окопе и управлял военными действиями. Он был военным советником и время от времени наведывался в зону боевых действий, но при этом продолжал свою деятельность и как глава попечительского совета Суворовского училища в Екатеринбурге, и как инспектор Центрального военного округа. Он вел по сути две параллельные рабочие жизни.

Одна из них была связана с его обычной деятельностью, но время от времени он оказывался в зоне боевых действий – прежде всего, речь идет о штабе в Краснодоне, который функционировал летом 2014 года. Это продолжалось всего несколько месяцев, потом генерала Ткачева сменили другие высокопоставленные российские военные, тоже в генеральских погонах, но именно эти месяцы пришлись на самые горячие бои, в эти месяцы и произошло крушение "Боинга".

– Есть ли у вас версия, почему Ткачева сменили на этом посту?

– Есть, но эти версии из разряда догадок и основываются на наших интервью с участниками событий и с экспертами. В прослушках этого нет. Мы поговорили, например, с Игорем Гиркиным, он же Стрелков. Гиркин ушел из зоны боевых действий несколько раньше, в середине августа. Насколько нам известно, генерал Ткачев еще некоторое время после этого пребывал в зоне боевых действий. Из того, что Игорь Гиркин говорил нам в интервью, складывается впечатление, что задача, поставленная перед Ткачевым, состояла именно в организации структуры, которая подчинялась бы центру, которая была бы хорошо организована.

Структуры, которая могла бы объединить разрозненные отряды, воюющие в Донецкой области. Эта задача была для наших генералов непосильной, потому что они привыкли к дисциплине, к хорошему подчинению, а здесь они оказались в ситуации полного хаоса: где-то казаки, где-то какие-то добровольцы, где-то приехавшие из России ополченцы, у каждого свой начальник, так что все это организовать было крайне сложно. Как считают опрошенные нами участники событий, это задача, с которой Ткачев не справился на тот момент.

Плюс ко всему, сам по себе инцидент с "Боингом" мог послужить одной из причин, по которой для России было бы безопаснее поменять людей, участвовавших во всех этих событиях, на кого-то другого. Или сам генерал Ткачев мог решить, что все, он утомился и больше не хочет этим заниматься.

– Какой вам видится непосредственная связь Ткачева с катастрофой "Боинга"? В чем была его роль?

– Это, наверное, лучше узнавать у Международной следственной группы, потому что именно она определила Ткачева как главного участника событий. Они знают гораздо больше: у них есть показания свидетелей, вся доказательная база, собранная как украинскими властями, так и голландскими расследователями, или добровольцами, которые им помогали.

Надеюсь, что после публикации этого расследования они отреагируют и объяснят, почему они так хотели узнать личность "Дельфина". Мы можем только догадываться. Мое впечатление, основанное на разговорах с участниками событий, заключается в том, что "Дельфин" отвечал за передачу каких-то сигналов со стороны российских вооруженных сил и отвечал за кооперацию [сепаратистов] с российским военным ведомством. Это не означает, что он там был "главным от Кремля".

Как поясняет Гиркин, все-таки ключевую роль в координации от России играл Сурков. Он принимал основные решения, но параллельно с ним работало военное ведомство, у которого своя иерархия. Генерал Ткачев и его штаб в Краснодоне, по мнению Гиркина, подчинялся не Суркову. Можно предположить, что это была линия вооруженных сил.

Поставлять какие-то вооружения, в том числе танки, те же "Буки", сложно через Суркова – все-таки это должно делать военное ведомство. Мое предположение заключается в том, что за поставку "Буков" отвечали именно "Дельфин" и "Орион", организовывая их передачу из России на территорию конфликта. И именно поэтому, как я могу предположить, "Дельфин" и стал ключевым разыскиваемым лицом.

Утром в пятницу The Insider еще раз позвонил Николаю Ткачеву, напрямую спросив его об этой истории.

Ракетная установка "Бук" №332, из которой, предположительно, был сбит "Боинг"

По основной версии, которой придерживается расследующая катастрофу рейса MH17 Международная следственная группа, самолет был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук" с контролируемой сепаратистами территории. "Бук", как считает следствие, был доставлен в Украину из России. Личность одного из фигурантов прослушек, опубликованных JIT, удалось установить расследовательской группе Bellingcat – по их мнению, им является Сергей Дубинский, фигурирующий на пленках под позывным "Хмурый".

В Bellingcat также утверждают, что "Бук" был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, кроме того, экспертам расследовательской группы удалось выяснить маршрут, которым установка была доставлена в Украину и определить круг лиц, которые могли быть причастны к ее транспортировке по российской территории.

Российские власти отвергают любую причастность к катастрофе. За время с момента трагедии российские СМИ и официальные лица успели выдвинуть несколько альтернативных версий причин трагедии, каждая из которых была опровергнута независимыми расследованиями.

Эксперт Bellingcat Арик Толер в разговоре с Радио Свобода отмечает, что штаб в Краснодоне, куда по основной версии расследования был командирован Ткачев, находится недалеко от места, где "Бук" пересекал границу с Россией:

– В разговоре, выложенном JIT, как мне кажется, речь вполне может идти о событиях, непосредственно связанных с крушением "Боинга". Например, на одной из записей "Орион" говорит "Дельфину" - "мы идем на Снежное". Это город, рядом с которым "Бук" был в день крушения "Боинга". В другом разговоре "Дельфин" говорит о тягаче и кране, и о том, что "надо загрузить, замаскировать и отвезти". Мне кажется, это похоже на разговор о "Буке". Ткачев был координатором между российскими военными и сепаратистами.

Трудно сказать, какова была его роль в крушении "Боинга", но точно можно сказать, что это самая крупная фигура, доказывающая связь между российской армией, сепаратистами и катастрофой самолета. "Бук" перешел границу за 18 часов до крушения "Боинга". Я думаю, что у "Ориона" и "Дельфина" были важные роли в транспортировке ракетной установки в Украину и в ее возвращении в Россию. Что касается "Ориона", то он был очень важным командиром сепаратистов.

Мы не знаем, был ли он украинцем, или россиянином, но нам очевидно, что он был важной фигурой. И при этом он говорил с "Дельфином" на "вы", а тот с "Орионом" - на "ты". Это показывает, что статус "Дельфина" был гораздо выше. Кроме того, из опубликованных JIT прослушек ясно, что "Дельфин" не знал географических деталей этого района, например, он не знал точно, где находится луганский аэропорт. Все это подтверждает, что "Дельфин" был не местным. Эти детали совпадают с тем, что мы знаем о генерале Ткачеве.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу по делу о крушении "Боинга", заявил в октябре 2017 года, что пока не знает, когда будет завершено расследование трагедии, финальной точкой которого должен стать суд над виновными в этом преступлении.

В середине октября в интервью "Новой газете" Вестербеке рассказал, что в течение последнего года усилия следователей были направлены на идентификацию подозреваемых. В том числе списка руководителей и военных командиров, принявших решение о переброске зенитной установки "Бук" на Украину, сказал голландский прокурор.

По словам Романа Доброхотова, публикация расследования о "Дельфине"-Ткачеве неизбежно приведет к тому, что голландские следователи захотят побеседовать с ним:

– Интересно, как теперь поведут себя российские власти, ранее заявившие о готовности сотрудничать с JIT. Либо России придется обеспечить им эту возможность, либо придется идти на прямой конфликт с Международной следственной группой. Это будет воспринято мировым сообществом как признание, что генерал Ткачев каким-то образом в этом замешан. Кремль оказался в очень тяжелой ситуации и очень интересно, как он будет из нее выходить.