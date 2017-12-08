«Витебск – не Минск. Здесь даже кассиры «Евроопта» получают меньше»

Витебский активист «Говори правду» Олег Квятинский рассказал «Салідарнасці» о главных проблемах региона.

В феврале на улицы Витебска вышли несколько тысяч человек, протестовавших против декрета №3. По мнению независимых экономистов, Витебская область наряду с Гомельской наиболее потерпела от экономического кризиса последних лет. Именно здесь ряд районов стабильно возглавляют рейтинг самых невысоких зарплат.

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Спустя девять месяцев в Витебске прошел Форум регионального развития, организованный «Говори правду». Основной его целью была организация диалога между местными властями и рядовыми гражданами. Одной из ключевых тем форума стала экономика региона, проблема безработицы и пути ее решения.

Власти разрешили мероприятие, выделили зал, но сами, вопреки ожиданиям организаторов, на форум не явились.

Олег Квятинский, фото из Фейсбука

О том, почему так произошло, а также о главных проблемах города и области «Салідарнасці» рассказал один из организаторов мероприятия Олег Квятинский.

— Мы расчитывали на большее количество участников (на форуме в Витебске зарегистрировались более 150 человек — С.), но так получилось, что все же не пришли предствители власти. Кроме того, в тот день была не самая благоприятная погода — дождь, гололед. Думаю, из-за этого у части людей также не получилось прийти. Но мы все равно довольны, так как сабрать такое количество людей было достаточно непросто. Главное, что людям было у нас интересно, — рассказал собеседник.

Форум в Витебске

По его словам, первоначально представители власти демонстрировали интерес к форуму, их неявка в итоге могла стать определенным централизованным решением:

— Были предварительные встречи, приемы, на которых мы рассказывали о форуме. Я лично рассылал приглашения депутатам парламента, некоторые перезванивали и обещали быть.

Проявил интерес к форуму и председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич, но незадолго до мероприятия он передумал:

— Сперва он согласился, но с оговоркой, что не хочет выступить на форуме в качестве мальчика для битья. Эта его позиция совпадала с нашей — мы не хотели, чтобы собрание закончилось взаимным выставлением упреков и обвинений. Все же хотелось прийти к какому-то решению и наладить диалог. Но за два дня до форума его помощник сказал, что Белевич не видит себя на этом мероприятии.

И тем не менее, прозвучавшие на собрании просьбы и предложения будут донесены до властей, подчеркнул Квятинский.

Говоря о наиболее острых проблемах региона, активист «Говори правду» начал с работы и зарплат:

— На первое место я бы поставил проблемы с трудоустройством и низкий уровень зарплат. Заработки в одних и тех предприятиях на порядок отличаются в Минске и Витебске. Если в том же столичном «Евроопте» предлагают одну зарплату, то в витебском она будет раза в полтора ниже. Кроме того, отличие между Минском и Витебском заключается в том, что у нас достаточно проблематично устроиться кассиром в тот же «Евроопт», а в минском метро повсюду висят объявления о приеме на работу. Минск более живой в экономическом отношении.

Еще одной серьезной проблемой Квятинский считает отсутствие обратной связи между простыми гражданами и властями:

— Власти у нас сами по себе, общество — само по себе. Нет диалога, с помощью которого мы могли бы решить часть проблем.

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