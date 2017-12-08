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Общество
08.12.2017
Семен Печенко
«Витебск – не Минск. Здесь даже кассиры «Евроопта» получают меньше»

Витебский активист «Говори правду» Олег Квятинский рассказал «Салідарнасці» о главных проблемах региона.

В феврале на улицы Витебска вышли несколько тысяч человек, протестовавших против декрета №3. По мнению независимых экономистов, Витебская область наряду с Гомельской наиболее потерпела от экономического кризиса последних лет. Именно здесь ряд районов стабильно возглавляют рейтинг самых невысоких зарплат.

Цифра дня. На Витебщине больше 100 хозяйств, где сотрудники получают до 400 рублей

Спустя девять месяцев в Витебске прошел Форум регионального развития, организованный «Говори правду». Основной его целью была организация диалога между местными властями и рядовыми гражданами. Одной из ключевых тем форума стала экономика региона, проблема безработицы и пути ее решения.

Власти разрешили мероприятие, выделили зал, но сами, вопреки ожиданиям организаторов, на форум не явились.

Олег Квятинский, фото из Фейсбука

О том, почему так произошло, а также о главных проблемах города и области «Салідарнасці» рассказал один из организаторов мероприятия Олег Квятинский.

— Мы расчитывали на большее количество участников (на форуме в Витебске зарегистрировались более 150 человек — С.), но так получилось, что все же не пришли предствители власти. Кроме того, в тот день была не самая благоприятная погода — дождь, гололед. Думаю, из-за этого у части людей также не получилось прийти. Но мы все равно довольны, так как сабрать такое количество людей было достаточно непросто. Главное, что людям было у нас интересно, — рассказал собеседник.

Форум в Витебске

По его словам, первоначально представители власти демонстрировали интерес к форуму, их неявка в итоге могла стать определенным централизованным решением:

— Были предварительные встречи, приемы, на которых мы рассказывали о форуме. Я лично рассылал приглашения депутатам парламента, некоторые перезванивали и обещали быть.

Проявил интерес к форуму и председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич, но незадолго до мероприятия он передумал:

— Сперва он согласился, но с оговоркой, что не хочет выступить на форуме в качестве мальчика для битья. Эта его позиция совпадала с нашей — мы не хотели, чтобы собрание закончилось взаимным выставлением упреков и обвинений. Все же хотелось прийти к какому-то решению и наладить диалог. Но за два дня до форума его помощник сказал, что Белевич не видит себя на этом мероприятии.

И тем не менее, прозвучавшие на собрании просьбы и предложения будут донесены до властей, подчеркнул Квятинский.

Говоря о наиболее острых проблемах региона, активист «Говори правду» начал с работы и зарплат:

— На первое место я бы поставил проблемы с трудоустройством и низкий уровень зарплат. Заработки в одних и тех предприятиях на порядок отличаются в Минске и Витебске. Если в том же столичном «Евроопте» предлагают одну зарплату, то в витебском она будет раза в полтора ниже. Кроме того, отличие между Минском и Витебском заключается в том, что у нас достаточно проблематично устроиться кассиром в тот же «Евроопт», а в минском метро повсюду висят объявления о приеме на работу. Минск более живой в экономическом отношении.

Еще одной серьезной проблемой Квятинский считает отсутствие обратной связи между простыми гражданами и властями:

— Власти у нас сами по себе, общество — само по себе. Нет диалога, с помощью которого мы могли бы решить часть проблем.

Дмитриев и Короткевич пытаются связать дворы и кабинеты

 
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