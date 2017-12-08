Навальный дал оценку Улюкаеву: «Ноль»

Политик Алексей Навальный высказался в своем блоге в связи с последним словом эк-министра РФ Алексея Улюкаева в суде.

«Повторюсь: я не испытываю большого сочувствия к Улюкаеву.

Во-первых, он навсегда для меня останется человеком, который председательствовал на собраниях акционеров ВТБ и делал всё, чтобы мне заткнуть рот и не дать сказать о коррупции в банке. Он поощрял эту коррупцию, он помогал коррупционерам, он был с ними на одной стороне.

Во-вторых, я верен своей же «формуле Ильдара Дадина»: мы должны выразить Улюкаеву (и всем сислибам, кого посадят за ним) ровно столько же сочувствия, сколько он выразил Дадину, когда того пытали в тюрьме. Ноль? Ну, и от нас тогда ноль.

Однако я не могу не оценить его последнего слова. Да, понятно, они все об этом думают только после того, как система, которую они сами строили, их сжевала и выкинула. Тем не менее Улюкаев не только подумал, но и сказал. Извинился.

Произнес ту важную фразу, из-за которой и возникла «формула Дадина»: когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя.

Сказать такие вещи — очень важное действие (и даже ритуал!) для бывшего путинского чиновника. Тем более что подобные слова могут сильно выйти ему боком — приговор-то ещё впереди.

В общем, сильно. Почитайте».

Улюкаев: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»