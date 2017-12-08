Небольшой взгляд в будущее, где у тебя дома ругаются не домочадцы из-за пульта от телевизора в гостиной, а два искусственных интеллекта из-за лингвистики. А ты, ничтожная белковая форма жизни, наблюдаешь за этим. Теперь ждем, когда пылесос подерется с соковыжималкой.

Ссора произошла из-за двух диалектов английского. В американском варианте алюминий пишется как aluminum, в британском — aluminium. Два голосовых ассистента на столе, соответственно, настроены на два разных языка. Действующие лица: чувак (Ч), скучающий с куском фольги в руках (как тут можно заскучать?), американская Алекса (АА) слева и британская Алекса (БА) справа.

Ч. Алекса, из чего сделана фольга?

АА. Материал, из которого сделана фольга, — алюминий (aluminium).

БА. Ты имела в виду люминий (aluminum)!

АА. Это алюминий!

БА. Люминий пишется A-L-U-M-I-N-U-M!

АА. Это неверно!

БА. Заткнись!

АА. Ты заткнись!